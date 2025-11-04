محافظ المنيا يتابع انتظام الدراسة بمدرسة سمالوط الحديثة بعد إنهاء مشكلة الصرف الصحي بالمدرسة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مدرسة سمالوط الابتدائية المشتركة الحديثة (2)، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمراكز المحافظة، لمتابعة سير الدراسة، والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم لتحصيل المواد الدراسية وممارسة الأنشطة المختلفة.

وخلال جولته، تابع المحافظ انتظام الحصص الدراسية، وتفقد عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، كما حرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية واحتياجاتهم، موجهاً بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتذليل أي معوقات قد تواجه انتظام الدراسة.

كما وجّه اللواء كدواني بصرف مواد غذائية ولحوم لعمال المدرسة تقديرًا لجهودهم في خدمة الطلاب خلال العام الدراسي، مكلفًا الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لتوصيل خط صرف صحي خاص بالمدرسة بطول 30 مترًا، وربطه بالخط الرئيسي للصرف الصحي بشارع الريفية، لإنهاء مشكلة الصرف بالمدرسة بشكل نهائي.

واوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن المدرسة مقامة على مساحة 1586 مترًا مربعًا، وتضم 16 فصلًا دراسيًا، منها 5 فصول لرياض الأطفال تعمل بنظام الفترتين، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة شاملة لإنشاء مبانٍ جديدة، وتنفيذ أعمال إحلال جزئي وكلي بالمدارس على مستوى المحافظة، لحل مشكلة الفترات المسائية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين المحافظ ووزير التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأشار صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 3251 مدرسة تستقبل مليونًا و499 ألف طالب، مؤكدًا أنه تم استلام وتوزيع الكتب الدراسية بكافة الإدارات التعليمية، إلى جانب تزويد المدارس بعدد 14 ألف تختة جديدة و500 سبورة، دعمًا لعناصر العملية التعليمية ورفع كفاءتها.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عويس قاسم، رئيس مركز سمالوط.