قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطهير دوري لمخر سيل السرارية بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد مخرات السيول
محافظ المنيا يتفقد مخرات السيول
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مخر سيل السرارية الواقع على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لمتابعة جاهزية المخرات واستعدادها لاستيعاب كميات المياه والسيول المحتملة خلال موسم الأمطار القادم.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطهير والصيانة الجارية، وتأكد من خلو المخر من أي عوائق قد تعيق تدفق المياه في حال سقوط أمطار غزيرة، موجهاً بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة والتطهير الدوري للمخرات لضمان كفاءتها في تصريف مياه السيول، بما يحافظ على سلامة المواطنين والمناطق السكنية والزراعية من مخاطر تجمع المياه وتدفقها.

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل دوري كافة مخرات السيول في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب فصل الشتاء، وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة الفورية لأي طارئ ناتج عن تغيرات الطقس.

من جانبه، أوضح المهندس عاطف شقيري، مدير عام ري المنيا، أن المحافظة تضم 32 مخر سيل طبيعي وصناعي موزعة على مراكزها المختلفة، من بينها 5 مخرات صناعية بمركز سمالوط تشمل: مخر السرارية بحري – مخر السرارية قبلي – مخر جبل الطير بحري – مخر جبل الطير قبلي ، مشيرًا إلى أن مخر سيل السرارية يمتد بطول 4 كيلومترات و100 متر.

وأكد مدير الري أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ خطة تطهير وصيانة مخرات السيول بالتنسيق مع الوحدات المحلية، استعدادًا لأي موجات من الأمطار الغزيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مشددًا على استمرار رفع درجة الجاهزية لضمان تأمين المواطنين والمنشآت الحيوية.

المنيا محافظ المنيا السيول مخرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

بالصور

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد