تجسيدا للمودة والوفاء.. مسنة تلحق بزوجها بعد وفاته بـ 5 أيام في إحدى قرى المنيا

سيطرت حالة من الحزن على أهالي إحدى قرى مركز المنيا، عقب وفاة سيدة في العقد السادس من عمرها، بعد مرور 5 أيام فقط على وفاة زوجها، في قصة تجسد معاني الوفاء والمودة والرحمة بين الزوجين، ومرور أكثر من 40 عاما على الزواج.

وقال الأهالي، إن الحاج صلاح كان رجلا خلوقا ومعروفا بين أهل قريتة بالطيبة والأخلاق الحسنه ، إلا أن وافته المنية منذ 5 أيام، وبعد يومين من انتهاء العزاء ورفع الصوان.

فوجئ الأهالي بوفاة زوجته واللحاق به حيث لم تتحمل فراقه، بعدما لازمت الفراش منذ يوم وفاته، ودخلت في حالة حزن وانهيار حتى وافتها المنية.

وأوضح عدد من الأهالي أن الزوجة الراحلة كانت مثالًا للصبر والطيبة طوال سنوات زواجها، كما عرفت بوفائها وحسن معاملتها لزوجها، داعين الله أن يرحمهما وان يدخلهما فسيح جناته.

