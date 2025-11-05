رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع المهندس حسن يحيى حسن، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة المنيا.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد جلال مستشار قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

وتفقد رئيس الشركة القابضة والوفد المرافق له عددًا من المشروعات الجارية ضمن المبادرة، من بينها:(محطة مياه بني حسن الشروق - ، توسعات محطة مياه جنوب ملوى - محطة مياه حديد ومنجنيز الاشمونين - محطة مياه حديد ومنجنيز تندة)

وأكد المهندس أحمد جابر، أثناء زيارته لمحافظة المنيا، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات التى تنفذها الشركة، ومواصلة رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان استدامة الخدمة بجودة عالية في جميع مراكز المحافظة.

كما شدد على ضرورة متابعة الأعمال الميدانية بشكل دوري والتنسيق مع الجهات المنفذة لحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأشار المهندس حسن يحيى إلى أن الأعمال تسير وفق المخطط، حيث تم الانتهاء من أغلب الأعمال المدنية وجارٍ استكمال التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الاختبار والتشغيل التجريبي.

وفي ختام الجولة، وجه المهندس أحمد جابر، بمواصلة المتابعة الميدانية اليومية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع المشروعات قبل نهاية العام الجاري، بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" في تحسين جودة الخدمات للمواطنين بقرى محافظة المنيا.