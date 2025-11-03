قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حياة كريمة.. 3 آلاف خدمة طبية مجانية لأهالي قرية سالم البحيري بالفشن

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية سالم البحيري التابعة لمركز الفشن على مدار يومي السبت والأحد  1 و2 نوفمبر  الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري،  عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة – الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - أسنان)

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1051 مريض  وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  18- معمل طفيليات  36- حالات الأشعة العادية  5 - تحويل حالة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - - موجات فوق صوتية  81 حالة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3122 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق.

