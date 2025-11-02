قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف : إزالة 380 حالة تعدٍ على مساحة تجاوزت 13 فدانًا

حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
أ ش أ

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الماضيين إزالة 380 حالة تعدٍ في المهد على مساحة تجاوزت 13 فدانًا و21 قيراطًا، مع استمرار حملات الرصد والمتابعة لحالات التعدي الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


جاء ذلك خلال قيام محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ببحث التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظه المهندس أيمن حمودة، متضمنًا ملخصًا لجهود ومدخلات مديرية الزراعة خلال الشهر الماضي، وما شملته من أعمال رقابية وإرشادية وتنفيذية وتدخلات فورية لحل المشكلات الميدانية.


وأكد محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل مكوّنًا رئيسيًا في البنية الاقتصادية للمحافظة، ويعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


وكشف التقرير عن أن إدارة الإرشاد الزراعي واصلت أنشطتها التوعوية، حيث تم تنفيذ 8 ندوات بمختلف مراكز المحافظة استفاد منها أكثر من 320 مزارعا، وركزت الندوات على موضوعات ترشيد استهلاك المياه، ومكافحة القوارض، ومحاصيل القمح والقطن، بالإضافة إلى موضوعات التوعية المجتمعية مثل محو أمية المزارعين وتنظيم الأسرة، إلى جانب تنفيذ 4 زيارات حقلية وتدريب ميداني ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية، يستهدف دعم قدرات الروابط الزراعية والجمعيات الأهلية المشاركة في تنمية المجتمعات الريفية.


وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني، تضمن التقرير إصدار 12 ترخيصًا لمحال الأعلاف، وإجراء 19 معاينة لمزارع إنتاج حيواني، و23 معاينة لمزارع دواجن، فضلًا عن تنفيذ حملة مرورية للتفتيش على محال الأعلاف للتأكد من التراخيص ومدى صلاحية الأعلاف المتداولة.


وفي مجال البساتين، شملت الجهود متابعة لجان فحص زراعات الموز بمراكز ببا والفشن وبني سويف، وحضور ندوة إرشادية بمركز البحوث الزراعية بسدس تناولت أهم المعاملات لمحصولي البصل والثوم، بالإضافة إلى استخراج 10 تراخيص صوب زراعية بمركز إهناسيا، وإعداد بيان خاص بمحصول الطماطم للموسم الحالي، فضلًا عن بدء التجهيز للحصر السنوي لعدد من المحاصيل البستانية.


أما إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فقد نفذت حملات تفتيشية موسعة بمركزي الفشن وإهناسيا، وشملت المرور على الأراضي الزراعية، ومحال الأسمدة والمبيدات، ومحال الأعلاف، والجمعيات الزراعية، وأسفرت الحملة عن مرورها على 45 محل أعلاف تبيّن صلاحية المنتجات المعروضة بها، و43 محلًا لتجارة الأسمدة والمبيدات، تم خلالها تحرير محاضر للمخالفين غير المرخصين وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة، كما شملت المتابعة مراجعة 33 جمعية زراعية لمتابعة صرف حصص الأسمدة.


وعلى الجانب الآخر أسفرت الحملة بمركز إهناسيا عن مرورها على 65 محل أعلاف و72 محل أسمدة ومبيدات، إضافة إلى متابعة 36 جمعية زراعية.


وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تناول التقرير عددًا من التدخلات لحل شكاوى المزارعين المتعلقة بتطهير المساقي وتعديات الصرف الصحي على المجاري المائية، إضافة إلى إعداد بيانات الاحتياجات المائية للسنة الزراعية 2025 / 2026، والمشاركة في اجتماعات مشتركة مع وزارتي الري والزراعة بشأن إدارة الموارد المائية، كما واصلت الإدارة أعمال فحص الشكاوى والحصر الميداني للمساقي الخصوصية، والمشاركة بندوات توعوية حول ترشيد استخدام مياه الري.


وفي قطاع الأراضي الجديدة، أفادت المديرية بأنها انتهت من إعداد بيان تقدير المحاصيل الصيفية للعام الزراعي 2025، مع متابعة اعتماد الحيازات الزراعية على منظومة كارت الفلاح للموسم الشتوي الجديد، بينما واصلت إدارة المكافحة المرور على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل، وتنفيذ دورات تدريبية لمطبقي المبيدات، وحملات تفتيش على محال المبيدات غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي حول إدارة الملوثات العضوية والتخلص الآمن من رواكد المبيدات.


فيما تناول التقرير موقف محصول بنجر السكر، حيث بلغت المساحة المزروعة 30 ألفًا و880 فدانًا من إجمالي 31 ألفًا و593 فدانًا متعاقدًا عليها لمصنعي الفيوم والقناة.


كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد الاستمارات المسجلة على منظومة كارت الفلاح بلغ 272 ألفًا و926 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات المعتمدة 272 ألفًا و326 حتى الآن.


وأشار التقرير إلى الاجتماعات الدورية التي عقدها وكيل وزارة الزراعة مع مديري الإدارات بالمديرية ورؤساء الإدارات الزراعية بالمراكز، والتي تناولت متابعة تنفيذ خطة العمل، والبدء في الاستعداد للمرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" التي تستهدف زراعة 105 ألاف فدان قمح بالتنسيق مع الجهات الشريكة، فضلًا عن متابعة أعمال لجنة الإيجارات، ومشروع الابتكار الزراعي، وغيرها من الملفات المتصلة بزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين.

مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حملات الرصد والمتابعة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وكيل وزارة الزراعة بالمحافظه المهندس أيمن حمودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا

مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي: غياب الولايات المتحدة عن "كوب-30" يمثل نقطة تحول

غارات إسرائيلية مكثفة

غارات إسرائيلية مكثفة تهزّ غزة وتثير مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد