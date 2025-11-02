قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
250 نسخة فقط.. سيارة Leapmotor i C10 تنطلق بمفاهيم جديدة
بدعم الذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تجهز لإعادة موظفيها رغم موجة التسريحات العالمية
بالزيادات كاملة.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة
الأرصاد: أمطار متفاوتة على شمال الصعيد والقاهرة .. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
فريدة عثمان عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: فخورة إني كنت جزء من يوم تاريخي
القسام تسلم جثامين 3 جنود إسرائيليين عبر الصليب الأحمر
تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك
لعمق العلاقات بين البلدين.. ملكة الدنمارك تشارك بحفل في سفارة بلادها بالقاهرة
75 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة الأهلي والمصري بالدوري
رئيس المتحف المصري الكبير: مصر قادرة على الاحتفاء بحضارتها العريقة
محافظات

وكيل وزارة أوقاف بنى سويف يبحث مع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات آليات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"

وكيل أوقاف بني سويف وعميدة كلية الدراسات
وكيل أوقاف بني سويف وعميدة كلية الدراسات
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، استقبل الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الأستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز عميد  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، لبحث سبل التعاون وتفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" داخل الكلية.

وخلال اللقاء، أشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، لنشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وحماية الشباب من الفكر المتشدد والمغلوط من خلال البرامج التوعوية واللقاءات الفكرية.

وأكدت عميد الكلية حرصها على دعم المبادرة، لما تمثله من أهمية في تنمية الوعي الديني والفكري لدى الطالبات، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الأوقاف والأزهر في خدمة قضايا الوعي وتصحيح المفاهيم.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات التثقيفية بالتعاون بين مديرية الأوقاف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير وتعزيز الوعي المجتمعي.

بني سويف أوقاف بني سويف محافظة بني سويف

