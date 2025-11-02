وكيل وزارة أوقاف بنى سويف يبحث مع عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات آليات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"

في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، استقبل الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، الأستاذة الدكتورة حنان عبد العزيز عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، لبحث سبل التعاون وتفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" داخل الكلية.

وخلال اللقاء، أشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، لنشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وحماية الشباب من الفكر المتشدد والمغلوط من خلال البرامج التوعوية واللقاءات الفكرية.

وأكدت عميد الكلية حرصها على دعم المبادرة، لما تمثله من أهمية في تنمية الوعي الديني والفكري لدى الطالبات، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الأوقاف والأزهر في خدمة قضايا الوعي وتصحيح المفاهيم.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات التثقيفية بالتعاون بين مديرية الأوقاف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير وتعزيز الوعي المجتمعي.