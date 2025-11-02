محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، مصنع غاز النيل لتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل مركز بني سويف، لمتابعة سير منظومة العمل ومناقشة أية معوقات ووضع حلول فورية لها، تزامنا مع اقتراب موسم الشتاء، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على أسطوانات البوتاجاز، وذلك في حضور: المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين والتجارة الداخلية، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، المهندس محمد مصطفى مدير المصنع.

وتفقد المحافظ، مراحل تعبئة أسطوانات البوتاجاز "منزلي وتجاري"، وإجراءات وزن العينات سواء الفارغة أو المعبأة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود تفاوت بالأوزان، والتأكد من فحص الحالة الفنية للأسطوانات ونظافتها الداخلية لضمان سلامتها وخلوها من الشوائب، حيث أكد المحافظ تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة بالمصنع ومراعاة معايير الجودة والعمل تحت مختلف الظروف والضغوط الطارئة، مشيداً بأداء العاملين وإتباع إجراءات وتطبيق شروط الأمان والسلامة والصحة المهنية.

واستمع المحافظ لعرض مجمل عن سير ومنظومة العمل بالمصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 30 ألف أسطوانة في اليوم بواقع 3 آلاف أسطوانة /ساعة ، بمتوسط إنتاج شهري يتراوح من 600 ألف إلى 650 ألف أسطوانة، فيما تقدر الحصة اليومية المُخصصة للمصنع من الغاز الصب ما بين 250 إلى 300 طن يوميا.

وأوضح مدير المصنع، أن إجمالي العاملين يبلغ 108 عمال معظمه يعمل بالمصنع منذ إنشائه قبل 20 عاما، يتمتعون بكافة المزايا التأمينية والاجتماعية والصحية والحد الأدني للأجور المُقرر من قبل الدولة.



كما كلف المحافظ، مسؤولي التموين بإطلاعه بشكل دوري على الكميات والحصص الواردة من الغاز الصب، لضمان توفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية، مؤكداً أهمية التواصل الفوري مع وزارة البترول في حال حدوث أي نقص في الكميات الموردة.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي ضمن مراجعة شاملة لخطة المحافظة للاستعداد لموسم الشتاء التي تشمل عددا من المحاور منها: “تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، ومتابعة منظومات الطاقة لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة خلال موسم الشتاء فضلاً عن الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع تداعيات تقلبات الطقس وموسم الأمطار”.

من جانبه أضاف مدير التموين، أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم يتم المرور بصفة مستمرة على مصانع محطات تعبئة البوتاجاز سواء مصنع غاز النيل أو مصنع غياضة للتأكد من توافر الغاز الصبّ والالتزام بالأوزان المُقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية بعد التعبئة وانتظام تسليم الحصص المقررة للمُتعهدين وعددهم 4 مستودعات تابعة للقطاع للعام و148 مستودع قطاع خاص بإجمالي 152 مستودعا، وذلك بخلاف 75 من شباب الخريجين.