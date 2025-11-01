تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تضمن التقرير الإشارة إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية،أسفرت عن تحرير 185 محضرًا لمخالفات شملت ضبط 24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و58 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، و27 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و27 مخالفة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و10 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفة واحدة لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، كما تم تحرير 18 مخالفة للتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وبلغت الكمية التي تم التصرف فيها 1372 جوال دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم للجوال الواحد، كما تم تحرير 5 محاضر ضد مسئولين عن مخابز بلدية لتجميعهم 39 جوال دقيق بلدي مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 15 مخالفة متنوعة، شملت 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير أكثر 100 محضرًا في قطاعات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحال بيع السجائر، والجزارين، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والأنشطة التجارية غير المرخصة، إلى جانب مخلفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم استخراج شهادات صحية، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

ففي مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ، تم تحرير 4محاضر ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لحيازتهم وعرضهم سلعًا بلا فواتير ودون بيانات توضح مصدرها، وتم ضبط والتحفظ على 114 كرتونة أجبان بيضاء تضم 3آلاف و87 عبوة زنة ٢٥٠ جم مجهولة المصدر، 120كجم مقرمشات مجهولة المصدر، نصف طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير 3محاضر ضد محال لبيع السجائر لحيازتهم سجائر مستوردة مهربة داخل البلاد وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وضُبطت 20 قاروصة سجائر مستوردة متنوعة، وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير 12محضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط كمية إجمالية قدرها 120كجم لحوم غير مطابقة للاشتراطات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 4محاضر ضد منشآت تجارية لمزاولة النشاط دون ترخيص أو سجل تجاري معتمد من الجهات المختصة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط مخالفة لتجميع مواد بترولية مدعمة بدون تصريح، والتحفظ على 491 لتر سولار، كما تم تحرير 3محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لاستبدال الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي، وضبط ٣٥ أسطوانة بوتاجاز منزلية، إضافة إلى تحرير 5محاضر ضد محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل ٢١ بترول، و3محاضر أخرى ضد مستودعات بوتاجاز لعدم الاحتفاظ بالسجلات المنظمة لحركة الأسطوانات، إلى جانب 12محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال المواعيد الرسمية.

وتم تحرير 35 محضر ضد مسؤولين عن محال بيع سلع غذائية وغير غذائية لعدم إعلانهم أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح، و21محضرًا ضد مسؤولين عن الأنشطة الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.