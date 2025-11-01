قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود في بني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

تضمن التقرير الإشارة إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية،أسفرت عن تحرير 185 محضرًا لمخالفات شملت ضبط 24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و58 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و15 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، و27 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و27 مخالفة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و10 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومخالفة واحدة لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، كما تم تحرير 18 مخالفة للتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وبلغت الكمية التي تم التصرف فيها 1372 جوال دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم للجوال الواحد، كما تم تحرير 5 محاضر ضد مسئولين عن مخابز بلدية لتجميعهم 39 جوال دقيق بلدي مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 15 مخالفة متنوعة، شملت 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير أكثر 100 محضرًا في قطاعات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحال بيع السجائر، والجزارين، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والأنشطة التجارية غير المرخصة، إلى جانب مخلفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم استخراج شهادات صحية، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

ففي مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ، تم تحرير 4محاضر ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لحيازتهم وعرضهم سلعًا بلا فواتير ودون بيانات توضح مصدرها، وتم ضبط والتحفظ على 114 كرتونة أجبان بيضاء تضم 3آلاف و87 عبوة زنة ٢٥٠ جم مجهولة المصدر، 120كجم مقرمشات مجهولة المصدر، نصف طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير 3محاضر ضد محال لبيع السجائر لحيازتهم سجائر مستوردة مهربة داخل البلاد وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وضُبطت 20 قاروصة سجائر مستوردة متنوعة، وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير 12محضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط كمية إجمالية قدرها 120كجم لحوم غير مطابقة للاشتراطات، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير 4محاضر ضد منشآت تجارية لمزاولة النشاط دون ترخيص أو سجل تجاري معتمد من الجهات المختصة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط مخالفة لتجميع مواد بترولية مدعمة بدون تصريح، والتحفظ على 491 لتر سولار، كما تم تحرير 3محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لاستبدال الأسطوانات بأعلى من السعر الرسمي، وضبط ٣٥ أسطوانة بوتاجاز منزلية، إضافة إلى تحرير 5محاضر ضد محطات الوقود لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل ٢١ بترول، و3محاضر أخرى ضد مستودعات بوتاجاز لعدم الاحتفاظ بالسجلات المنظمة لحركة الأسطوانات، إلى جانب 12محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال المواعيد الرسمية.

وتم تحرير 35 محضر ضد مسؤولين عن محال بيع سلع غذائية وغير غذائية لعدم إعلانهم أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح، و21محضرًا ضد مسؤولين عن الأنشطة الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

بني سويف تموين بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

ذهب

آي صاغة: 170 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب أكتوبر الماضي

طارق الهوبي

طارق الهوبي: المتحف المصري الكبير يجسد ريادة مصر في صون الهوية وبناء المستقبل

كامل الوزير

أنشطة معهد التبين للدراسات المعدنية ودوره في نقل العلوم الحديثة

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد