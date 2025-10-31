قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
الصحة: خصم من فريق مكافحة العدوى بمديرية بني سويف

نائب وزير الصحة والسكان
نائب وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الصحية في محافظة بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت والخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير زار الوحدة الصحية بالرياض التابعة لإدارة ناصر الصحية، ومركز طب الأسرة بالإسكان الاجتماعي بالإدارة الصحية ببني سويف، وتابع عيادات الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعمل، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، والمبادرات، وغرفة الملفات، والأعمال الوقائية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بانتظام العمل بالمبادرات وتوافر الفحوصات وأداء الفرق الطبية، مع التوصية بمتابعة الأطفال والحوامل وتفعيل إشراف الإدارة الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير عقد اجتماعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات العامة والفنية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، حيث استعرضت فرق الإدارات المركزية نتائج المرور.

صرف مكافأة لمدير الأمراض المتوطنة

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع أسفر عن توصيات شملت صرف مكافأة لمدير الأمراض المتوطنة بالمديرية، وفريقي الملاريا والبلهارسيا، وفريق الفيروسات الكبدية. 

كما أوصى بتلافي سلبيات مكافحة العدوى خلال 30 يومًا، مع الخصم من فريق مكافحة العدوى بالمديرية، ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفى صدر بني سويف، ومسؤولي الترصد بإدارتي الواسطى وسمسطا لضعف الإبلاغ والترصد.

وأكد الدكتور عمرو قنديل على تنشيط التردد على وحدات الرعاية الأولية وسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة، موجهًا الشكر للوحدات المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وموجهاً بصرف مكافأة لجميع العاملين بالوحدات الخمس المعتمدة، ولمديري الإدارات، ومديري الرعاية الأساسية، ومديري الأمومة والطفولة بتلك الإدارات.

