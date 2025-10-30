وزير الصحة يستقبل وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الصحية، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد بحث سبل التعاون بين مركز نبراسكا الطبي ووزارة الصحة والسكان بمصر في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، لافتاً إلى أن مصر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات والشراكات مع كافة دول العالم.

تطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المقترحة لتدريب الفرق الطبية وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الطبية، بما يضمن صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى التعاون ونقل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تمت مناقشة فرص التعاون للاستفادة من خبرات نبراسكا في مجال الرعاية الطبية المنزلية، والاستفادة من خبرات دول أخرى في هذا الشأن، إلى جانب التعاون في مجال السياحة العلاجية، وكذلك في إنشاء مستشفيات المحاكاة والاستفادة من خبرات نبراسكا في هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وائل الريس، مدير مركز الصحة العامة والتنمية في جامعة نبراسكا، و مارك ندا، مدير رعاية كبار السن.