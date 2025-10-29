وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية والتغذية العلاجية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وشركة «ميديافا» الطبي، بحضور محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بهدف تعزيز التعاون في مجال التركيبات الدوائية بأنواعها المختلفة، مع التركيز على التغذية العلاجية الوريدية، لرفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية.

ووقّع المذكرة من جانب الوزارة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن جانب الشركة الدكتور يسري فهيم غطاس، المفوض الرسمي عن «ميديافا».

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

إنشاء معامل متخصصة في التركيبات الدوائية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المذكرة تهدف إلى إنشاء معامل متخصصة في التركيبات الدوائية وفق معايير الجودة المعتمدة والتشريعات المصرية، وتحقيق التقدم العلمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال توقيع الاتفاقية

واستكمل أن المذكرة تطرق إلى تعزيز التعاون في التدريب والبحث العلمي لتطوير مهارات الفرق الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب*ووزير الصحة والسكان

حضر مراسم التوقيع، الدكتور زاهد السبتي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «ميديافا»، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس هيئة المستشفيات للشؤون الفنية، والدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث التطبيقية والعلمية، والدكتورة رشا سليم، مدير إدارة الصيدلة بالهيئة، والدكتورة مها الإسكندراني، والدكتورة نادية بدوي، أعضاء إدارة الشركة.