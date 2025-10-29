قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: الدولة تتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات

لقاء وزير الصحة بالوفد الصيني
لقاء وزير الصحة بالوفد الصيني
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة هيك فيچن “hikvision” الصينية الرائدة في التكنولوجيا الصحية، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول تاريخ وإنجازات شركة "هيك فيجن"، والتي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الصحية، بما يساهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، كما استعرض ممثلو الشركة حزمة من الحلول الذكية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستدامة والمسئولية البيئية.

مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على مشروعات الشركة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي، والحلول المتكاملة التي تقدمها في المنشآت الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية، والتحكم في الدخول، وتحليل السلوك، وأنظمة دعم القرار السريري.

واستطرد "عبدالغفار"، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية دعم الشراكات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الصحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي وإمكانية تطبيق الحلول الذكية في عدد من المستشفيات التابعة للوزارة وذلك تمهيدًا للتوسع بها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن التوسع في الخدمات الرقمية بالقطاع الصحي.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن وفد الشركة وجه دعوة رسمية للدكتور خالد عبدالغفار لزيارة مركز الابتكار التابع للشركة في الصين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية.

وزير الصحة الذكاء الاصطناعي القطاع الصحي وزارة الصحة الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

34 ألف مطبوع مخالف.. القبض على مدير مطبعة بعين شمس

ارشيفية

ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

المتهم

أفلام ومسلسلات.. القبض على شخص يدير 92 موقعا لبث المحتوى المقرصن بالإسكندرية

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد