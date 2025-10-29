وزير الصحة: الدولة تتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة هيك فيچن “hikvision” الصينية الرائدة في التكنولوجيا الصحية، لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول تاريخ وإنجازات شركة "هيك فيجن"، والتي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة الصحية، بما يساهم في تحسين تجربة المرضى وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، كما استعرض ممثلو الشركة حزمة من الحلول الذكية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على الاستدامة والمسئولية البيئية.

مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير اطلع على مشروعات الشركة في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي، والحلول المتكاملة التي تقدمها في المنشآت الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة المراقبة الذكية، والتحكم في الدخول، وتحليل السلوك، وأنظمة دعم القرار السريري.

واستطرد "عبدالغفار"، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية دعم الشراكات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الصحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي وإمكانية تطبيق الحلول الذكية في عدد من المستشفيات التابعة للوزارة وذلك تمهيدًا للتوسع بها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن التوسع في الخدمات الرقمية بالقطاع الصحي.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن وفد الشركة وجه دعوة رسمية للدكتور خالد عبدالغفار لزيارة مركز الابتكار التابع للشركة في الصين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية.