وزير الصحة يتفقد المعرض الطبي المنعقد على هامش ملتقى الصحة العالمي بالسعودية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المعرض الطبي المقام على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 الذي يعقد بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، وذلك برفقة وزير الصحة السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ويُعد ملتقى الصحة العالمي أكبر تجمع عالمي لقطاع الأعمال والابتكار في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة العالم، وصنّاع القرار، والمبتكرين، والمستثمرين من أكثر من 100 دولة، لمناقشة أحدث التوجهات في التحول الرقمي للصحة، الذكاء الاصطناعي، واستدامة النظم الصحية.

كبرى الشركات العالمية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المعرض يضم مجموعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، تفقد خلال جولته عددًا من أجنحة الشركات العارضة، واستمع إلى شرح مفصل حول أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة الطبية "Simulators"، والجراحات الروبوتية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في هذه المجالات، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي المصري، ويعزز مواكبة التطورات التكنولوجية بالمنظومة الصحية.