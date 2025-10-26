قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في زيارة مفاجئة، فور انتهاء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس. 

يأتي هذا التفقد ضمن جولات الوزير الإشرافية الميدانية الدورية، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المباشرة على أداء المنشآت الصحية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين.

ملاحظات عدد من المرضى

خلال الجولة، تفقد الوزير أقسام المجمع المختلفة، واستمع شخصيًا إلى شكاوى وملاحظات عدد من المرضى وذويهم، فيما يتعلق بالزحام وطول فترات الانتظار موجهًا بسرعة الاستجابة الفورية لمطالبهم وتحسين تجربة المريض داخل المنشأة. كما شدد على ضرورة فتح منافذ خدمية جديدة، وتقليل الزحام، لضمان انسيابية تقديم الخدمة وتسهيل حركة المرضى، مؤكدًا أن الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل.

اطلع الوزير على غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة، وتأكد من مستوى التجهيزات الطبية الحديثة، وآلية تشغيل الأجهزة، وتوافر المستلزمات والأدوية بالكميات الكافية، كما استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على العمل حول آليات استقبال الحالات الحرجة، موجهًا بتكثيف المتابعة الدورية للأداء، وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طوارئ صحية.

حرص الوزير على لقاء الأطقم الطبية والإدارية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الصحية. ووجه بتكثيف برامج التدريب المستمر، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مجمع السويس الطبي يُعد أحد النماذج الريادية في منظومة التأمين الصحي الشامل، من حيث التجهيزات المتطورة والبنية التحتية والكوادر المؤهلة، مشيرا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية بجميع المحافظات، لضمان تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات طبية تليق بالمصريين.

رئيس مجلس الوزارء محافظة السويس الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية التأمين الصحي الشامل

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

حسام الخولي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

عفلت السادات: وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية

بعد اختياره وكيلاً لخارجية الشيوخ.. عفت السادات: سنواصل دعم الدبلوماسية المصرية

الحج

مضاعفة عقوبات شركات السياحة المخالفة المنظمة للحج في هذه الحالة بالقانون

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

