رئيس الوزراء يتفقة جامعة السويس الأهلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة السويس الأهلية بمحافظة السويس ورافقه وزير التعليم العالي ووزيرة التنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول الجامعة التي تضم كليات منها الهندسة والطب والإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية.

وتفقد مدبولي مدرجات وتحدث مدبولي مع طلاب الجامعة مؤكدا أنهم شباب المستقبل وعماد مستقبل مصر لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الجامعات الأهلية في مصر فمنذ ١٠ سنوات كان لدينا ٥٠ جامعة والان أصبح لدينا ١٣٢ جامعة علي مستوى الجمهورية.

وطلب مدبولي أن يستمع من طلاب الجامعة عن طموحتهم ومستقبلهم العلمي وأكد الطلاب أن يختارون دراسة تفيدهم في المستقبل في العمل .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مستشفي دار صحة المرأة والطفل بالسويس، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث كان في استقباله كل من الدكتور/ هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور/ أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، والدكتور/ محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مُشيراً إلى أن هناك متابعة دورية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، كما أن هناك توجيهاً دائماً من فخامته باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة للوصول بالخدمات الصحية لجميع المحافظات لتحسين صحة المواطن المصري.

وأشار الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، كما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.