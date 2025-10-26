زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس

غيّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسار جولته اليوم في محافظة السويس، حيث دعا إلى التوقف عند أول مدرسة تصادفهم في الطريق؛ للاطمئنان بشكل مفاجئ على انتظام سير العملية التعليمية وحضور الطلاب. وتوقفت الجولة عند مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية المشتركة الكائنة بحي السويس، وقام رئيس الوزراء بزيارتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقفه في هذه المدرسة يأتي من منطلق الحرص على التأكد بالفعل من مدى جاهزية المدارس، وانتظام الحضور، وسير العملية التعليمية بشكل منتظم، وتسليم الكتب لجميع طلاب المدرسة.

وخلال الزيارة، أوضحت مديرة المدرسة أن مدرسة محمد حافظ الابتدائية المشتركة تابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، ويصل عدد الطلاب إلى 1515 طالبًا بالمرحلة الابتدائية، موزعين على 12 فصلًا، حيث تبلغ كثافة الفصل الواحد بحد أقصى 50 طالبًا.

وأضافت أن هناك 387 طالبًا في مرحلة رياض الأطفال، ويوجد 12 قاعة لرياض الأطفال، مؤكدة أنه يتم توفير أنشطة متنوعة لتلك المرحلة بهدف تطوير قدرات الأطفال ومهاراتهم الإبداعية.

وأوضحت مديرة المدرسة أن جميع الكتب الدراسية تم تسليمها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية داخل المدرسة، لافتة إلى أن العملية التعليمية تشهد انتظامًا منذ بداية العام الدراسي.

وفي ضوء ذلك، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على المرور على قاعات رياض الأطفال للاطمئنان على كثافة الطلاب بها، والمكتبة، وقاعة الأنشطة المتعددة الخاصة برياض الأطفال داخل المدرسة. كما حرص على تفقد دورات المياه بالمدرسة للاطمئنان على مستوى النظافة بها.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال للتعرف منهم على المواد الدراسية والاطمئنان على استيعابهم لها، متسائلًا عن نسب الغياب والحضور، حيث تأكد من انتظام الحضور بنسبة كبيرة.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد فصول المرحلة الابتدائية، واطمأن على كثافة الفصل ونسبة الحضور، وحرص على إجراء حوارات ودية مع الطلاب حول المواد التعليمية المقدمة لهم للتأكد من استيعابهم لها، كما تأكد من استلام الطلاب الكتب الدراسية.

وأشاد رئيس الوزراء بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بالمدرسة، حيث تشهد الفصول التي زارها نسبة حضور شبه كاملة. كما أثنى على مستوى الطلاب بعد أن تبادل أطراف الحديث مع بعض تلاميذ الصف الرابع الابتدائي حول مادة اللغة الإنجليزية وتأكد من استيعابهم لها، وأثنى أيضًا على الاهتمام بالمظهر العام والنظافة داخل المدرسة.