سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس

كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس ورافقه وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول المستشفي وعدد الأسرة والخدمات المقدمة للمرضى و غرف العمليات وتحول مدبولي بالمستشفي للوقف علي الخدمات المقدمة.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشغيل وحدة استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس ورافقه وزراء البترول والصحة والتنمية المحلية .
واستمع مدبولي لشرح حول وحدة الاسترجاع حيث أن هدف الوحدة إنتاج البوتاجاز من الغاز البترولية المسال كمنت ذات قيمة اقتصادية ، كما أنها تعمل علي استرجاع الغازات واستخدمها كوقود للافران .

مستشفي دار صحة المرأة والطفل مدبولي محافظة السويس

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

