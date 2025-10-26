رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس ورافقه وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية.

واستمع مدبولي لشرح حول المستشفي وعدد الأسرة والخدمات المقدمة للمرضى و غرف العمليات وتحول مدبولي بالمستشفي للوقف علي الخدمات المقدمة.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشغيل وحدة استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس ورافقه وزراء البترول والصحة والتنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول وحدة الاسترجاع حيث أن هدف الوحدة إنتاج البوتاجاز من الغاز البترولية المسال كمنت ذات قيمة اقتصادية ، كما أنها تعمل علي استرجاع الغازات واستخدمها كوقود للافران .