القابضة للصناعات الغذائية: 6 محاور رئيسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم وضع خطة للشركة تتمثل في 6 محاور رئيسية يتم العمل عليها حاليًا بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار منخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع الرابع للعلامة التجارية «كاري أون» التابعة لـ«القابضة» بمدينة الانتاج الاعلامي، إن المحور الأول هو تأمين السلع الأساسية للمواطنين، حيث تعمل الشركة على توريد منتجات غذائية رئيسية، منها السكر، والزيوت، والدقيق، والأرز، والمكرونة، والمعلبات، والتي يتم إنتاجها من خلال 22 شركة تابعة، ويتم طرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافرها بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور المهندس علاء ناجي أن المحور الثاني هو ضمان الأسعار المناسبة التي توفرها القابضة للصناعات الغذائية للمواطنين، حيث تسهم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في عرض السلع بأسعار أقل من السوق الحر، بما يحقق هدف دعم محدودي الدخل والمواطنين بشكل عام.

وأوضح أن المحور الثالث هو تنظيم سلسلة التوريد، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإشراف والمتابعة المستمرة على شركاتها التابعة لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية، ما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث نقص في السلع داخل المجمعات.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو التوسع في تحويل جميع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتسويق اللحوم والدواجن، إلى العلامة التجارية الجديدة «كاري أون»، في 1060 فرعًا استهلاكيًا، إضافة إلى 30 ألف بدال تمويني، ونحو 8500 منفذ «جمعيتي».

وأوضح ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تدير شبكة كاملة من المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، لتسهيل وصول السلع للمواطنين، خاصة في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المحور الخامس هو التوسع في أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة مع تقليل حلقات التداول.

وأشار إلى أنه يتم طرح جميع السلع والمنتجات بالشركة القابضة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية بأسعار مخفضة للمواطنين، في أسواق اليوم الواحد.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي إن المحور السادس هو الدور التوعوي وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها وطرحها للمواطنين، حيث تضمن الشركة جودة السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية.

