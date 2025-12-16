قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للصناعات الغذائية: 6 محاور رئيسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

سلع
سلع
محمد صبيح

أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم وضع خطة للشركة تتمثل في 6 محاور رئيسية يتم العمل عليها حاليًا بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار منخفضة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع الرابع للعلامة التجارية «كاري أون» التابعة لـ«القابضة» بمدينة الانتاج الاعلامي، إن المحور الأول هو تأمين السلع الأساسية للمواطنين، حيث تعمل الشركة على توريد منتجات غذائية رئيسية، منها السكر، والزيوت، والدقيق، والأرز، والمكرونة، والمعلبات، والتي يتم إنتاجها من خلال 22 شركة تابعة، ويتم طرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافرها بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور المهندس علاء ناجي أن المحور الثاني هو ضمان الأسعار المناسبة التي توفرها القابضة للصناعات الغذائية للمواطنين، حيث تسهم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في عرض السلع بأسعار أقل من السوق الحر، بما يحقق هدف دعم محدودي الدخل والمواطنين بشكل عام.

وأوضح أن المحور الثالث هو تنظيم سلسلة التوريد، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإشراف والمتابعة المستمرة على شركاتها التابعة لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية، ما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث نقص في السلع داخل المجمعات.

وأشار إلى أن المحور الرابع هو التوسع في تحويل جميع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتسويق اللحوم والدواجن، إلى العلامة التجارية الجديدة «كاري أون»، في 1060 فرعًا استهلاكيًا، إضافة إلى 30 ألف بدال تمويني، ونحو 8500 منفذ «جمعيتي».

وأوضح ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تدير شبكة كاملة من المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، لتسهيل وصول السلع للمواطنين، خاصة في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المحور الخامس هو التوسع في أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات، حيث يتم طرح السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة مع تقليل حلقات التداول.

وأشار إلى أنه يتم طرح جميع السلع والمنتجات بالشركة القابضة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية بأسعار مخفضة للمواطنين، في أسواق اليوم الواحد.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي إن المحور السادس هو الدور التوعوي وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها وطرحها للمواطنين، حيث تضمن الشركة جودة السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية.
 

لصناعات الغذائية السلع وزير التموين السلع الغذائية السلع الأساسية المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد