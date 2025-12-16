مياه القاهرة تعقد ورشة عمل لمناقشة خطة السلامة بمحطتي الروضة والمعادي

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "خطة ضمان سلامة ومأمونية المياه لمحطتي مياه الروضة والمعادي والإجراءات التصحيحة اللازمة".

وذلك بحضور مسؤولى سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولى الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة، ورئيس القطاع الفنى لجنوب غرب و مديرى محطتى الروضة والمعادى ، وممثلى وزارت الصحة والبيئة والموارد المائية والري وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

وتناولت ورشة العمل مناقشة خطط عمل سلامة ومأمونية المياه لمحطتى مياه الروضة والمعادي، تطبيقا لأعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة.

وجدير بالذكر أن محطة مياه الروضة تقع على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف ام كلثوم ، وتبلغ مساحة المحطة ما يقرب من 9 افدنة بطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف م3/يوم وتخدم مناطق (المعادي - عين الصيرة - منشية ناصر -المقطم) وتخدم ما يقرب من 440 ألف مواطن.

كما تقع محطة مياه المعادى بشارع وادي النيل بجانب نادي اليخت بالمعادي على الكورنيش على مساحة 5.5 فدان ، وتعمل بطاقة تصميمية 239 ألف م 3 / يوم وتخدم مناطق (المعادي القديمة – المعادي الجديدة – طرة – كوتسيكا – مساكن المشروع الكندى – رافع نصر 1 – رافع نصر 2 – دار السلام) وتخدم ما يقرب من 807 ألف مواطن.

وتتبع شركة مياه القاهرة خطة ممنهجة لتأهيل جميع محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة للحصول على شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب والتى يتم إعتمادها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ونائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة ، وذلك بعد اجتياز المحطة لكافة المراجعات وتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير الرقابة والمتابعة على آداء كل محطة على حدى.

واوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تسعى لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك عن طريق تنفيذ خطط لأنشطة التوعية تستهدف كافة فئات جمهور عملاء الشركة ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال أنشطة إدارات التوعية و المشاركة المجتمعية وقياس مدى رضاء العملاء من خلال أنشطة استطلاعات الرأى المتنوعة وقياس توجهات الرأى العام ووسائل الإعلام تجاه الشركة بشكل عام.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ان الشركة متمثلة فى قطاع المعامل والبحوث وجميع قطاعات الشركة تسعى بشكل عام لتحقيق استدامة وجودة خدمات مياه الشرب على مستوى محافظة القاهرة.