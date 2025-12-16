قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار النفط تواصل التراجع وسط آمال باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار النفط  اليوم الثلاثاء، مواصلةً خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب على ذلك من تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5%، لتسجل 60.24 دولاراً للبرميل.

 فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.51 دولاراً للبرميل، منخفضاً 0.5%.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، في خطوة غير مسبوقة أثارت تفاؤلاً في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من الدخول في مرحلة التفاوض على إنهاء الصراع، بحسب رويترز.

وفي هذا السياق، قال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي»، في مذكرة إن الضغوط على الأسعار تفاقمت أيضاً بفعل صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة خلال الليل، ما غذّى المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب الزيادة الأخيرة في المعروض.

تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين

وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الاثنين تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وأثارت هذه البيانات مخاوف من تعثر استراتيجية الصين القائمة على الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، إذ من شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد الضغوط على الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، في وقت يؤثر فيه الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل في استهلاك الخام.

وفي المقابل، خففت هذه العوامل من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.



 

