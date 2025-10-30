قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بصرف مكافأة أسبوعين للعاملين

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى بني سويف التخصصي والعيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على المنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، وضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى، مع تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة للبالغين والأطفال حديثي الولادة، والعيادات الخارجية، وبنك الدم، والأشعة، والمعمل، وتبين تواجد الأطباء والفريق الطبي، وانتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

وأوضح «عبد الغفار» أن نائب الوزير استمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات في العيادات الخارجية، وأثنى على أداء الفريق الطبي بقسمي الأشعة والرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية، واختتم جولته بالمستشفى بتوجيه الشكر لمديرها والفريق الطبي، موصيًا بصرف مكافأة أسبوعين لجميع العاملين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير انتقل إلى العيادة الشاملة للتأمين الصحي ببني سويف، حيث لاحظ الازدحام الشديد أمام العيادات، واستمع إلى شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار لصرف العلاج ونقص بعض الأدوية، فوجه فورًا بتكليف فريق مختص لخدمة المواطنين، وسرعة توفير الأدوية الناقصة، وزيادة عدد الصيادلة ومنافذ صرف الأدوية، ووضع خطة تصحيحية لمنع التكدس.

التزام الأطباء بمواعيد العمل الرسمية

وشدد الدكتور عمرو قنديل على التزام الأطباء بمواعيد العمل الرسمية وإعلام المواطنين بها، وتخصيص فريق لتسجيل الحالات على منظومة حجز عيادات التأمين الصحي لغير المسجلين، مؤكدًا ضرورة تلافي جميع السلبيات وتنفيذ التوصيات خلال أسبوعين من تاريخ الزيارة.

وزير الصحة مستشفى بني سويف العيادة الشاملة للتأمين الصحي وزارة الصحة عمرو قنديل

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
فوائد عصير القصب
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
