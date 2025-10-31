الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل بعنوان «متابعة استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية»، بمشاركة ممثلين عن وزارات الزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، إلى جانب هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. جاءت الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

يأتي تنظيم الورشة في إطار تكامل الجهود الوطنية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وحرص الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي والإعلامي بهذه المخاطر. ويتماشى ذلك مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتطوير آليات التواصل والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتطبيق نهج الصحة الواحدة، وفي ضوء الجهود المشتركة مع الوزارات الشريكة لتعزيز التوعية المجتمعية.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة ناقشت آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، واستعرضت أدوار الجهات الشريكة، مع التأكيد على أهمية نهج الصحة الواحدة في مواجهة هذه الظاهرة لتحقيق الأمن الصحي والغذائي والبيئي، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين القطاعات لتفعيل الاستراتيجية من خلال التواصل الفعال بشأن الميكروبات المقاومة، مستعرضًا جهود الإدارة العامة للصحة الواحدة بالوزارة في رفع الوعي المجتمعي بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالرحمن بلال، مدير الإدارة العامة للصحة الواحدة، إلى أن مواجهة خطر مقاومة المضادات الميكروبية أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات الصلة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، بما يضمن استدامة المنظومة الصحية وسلامة المواطنين.

وفي السياق نفسه، أكد ممثلو الجهات الشريكة أهمية استمرار التنسيق المشترك للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، والمساهمة في مواجهة التحديات الصحية والمخاطر المحتملة، لتلافي التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.