محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين.. ويوجه بدراستها والعمل على حلها

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من المواطنين، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والتي رافقه فيها اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومن رؤساء المدن : علي يوسف واللواء أسامة يونس ، الشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد ، وألقى الخطبة وأمّ المصلين الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف.

وحرص المحافظ على الاستماع لكافة المطالب والشكاوى والاحتياجات وكذا بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنون داخل المسجد وخارجه ، وكلف مسؤولى مكتبه بتدوين الشكاوى والطلبات وتسجيل أرقام هواتف أصحابها، لدرسة تلك المطالب والعمل على الاستجابة لها قدر الإمكان وفق المتاح وفي إطار القانون ، مع توجيهات بالتواصل مع مقدمي الطلبات والشكاوى وإخطارهم بما تم حيالها.

وأكد المحافظ أهمية التواصل الدائم مع المواطنين والانصات لمطالبهم والاستماع لمشاكلهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى أن اللقاءات المباشرة والميدانية والتعامل معهم عن قرب تُعزّز من جسور الثقة بين مسؤولى الجهاز التنفيذي والمواطنين وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات والمرافق.