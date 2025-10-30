احالة طبيب وعمال للتحقيق لتغيبهم في مرور مفاجئ لوكيل صحة بني سويف على وحدة جبل النور بببا

كلف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد قريبه وكيل المديرية بزيارة تفقدية إلى وحدة جبل النور الصحية بمركز ببا، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد خلال الزيارة أقسام الوحدة المختلفة، كما اطلعت على سجلات المترددين وخطط العمل اليومية، مؤكدة أهمية الالتزام بمعايير الجودة وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وشدد د. قريبة على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والالتزام بجداول التطعيمات والمتابعة الدورية للحوامل والأطفال، بما يعزز من كفاءة الخدمات الوقائية والعلاجية داخل الوحدة.

وتم إحالة المتغيبين بالوحدة من الاطباء والتمريض والصيادلة للتحقيق .

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود قطاع الرعاية الأساسية بمديرية الصحة لمتابعة وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي مركز ببا.