قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
مقارنة بين إم جي 7 و هونج تشي أوسادو 2026
إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النيران تجاه سكان شرقي غزة
تصاعد قصف الاحتلال على خان يونس... ونتنياهو يتعهد بنزع سلاح "حماس" بدعم أمريكي
مشرّعون أمريكيون يدعون لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية أجنبية
الخارجية الأمريكية: لا بد من وقف الدعم المؤجّج للصراع في السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| إزالة 655 حالة تعديات وتوزيع 2500 قطعة ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف: إزالة 655 حالة تعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي  باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
توزيع 2500 قطعة ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أهناسيا

نجحت جمعية الأورمان، بحضور ايمن عطوة، مدير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز اهناسيا محافظة بني سويف، فى تنظيم معرض لتوزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان تمامًا لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى الشيخ سليمان والشيخ حرب وابو ذيد والمتروك بمركز أهناسيا، وذلك تنفيذأ لتعليمات  الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف. 

وأكد ايمن عطوه، ان تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات هبة مصطفي الجلالي ، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.
 

عينة من مياه الشرب لتحليلها.. حزمة تكليفات وتوجيهات في اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف بالمواطنين
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة لمواطن مقيم بمركز بني سويف من الحالات الأولى بالرعاية،نظرا لظروفه الصحية والمادية،حيث يعاني من فشل كُلوي ولديه 3أبناء في مراحل التعليم المختلفة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على دفعات"6 أشهر متتالية"،والسير في الإجراءات اللازمة لمنحه معاش"كرامة"خاصة وأنه من أصحاب الأمراض المُزمنة، فضلا عن  تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لإعداد تقرير طبي شامل  لدراسة مدى إمكانية عرضه على أحد الاستشارين ،خاصة بعد وقف جلسات الغسيل الًكلوى واستبدالها بعلاج وحقن بسبب وجود فتق بالجانب الأيمن
ووجه المحافظ بصرف مساعدة لسيدة"أرملة مقيمة بمركز الفشن" تعول 3 أبناء أحدهم من ذوي الهمم ، بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة  مالية على مدار 6 أشهر منتظمة ، وذلك نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية ، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية ومادية موسمية.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم

البابا تواضروس

البابا تواضروس: حديث الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس اتسم بالإنسانية والوطنية

البابا تواضروس

البابا تواضروس عن المتنيح الأنبا أنطونيوس مرقس: كان يحب إفريقيا وخدم في بلاد كثيرة

بالصور

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد