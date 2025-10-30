أخبار بني سويف| إزالة 655 حالة تعديات وتوزيع 2500 قطعة ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف: إزالة 655 حالة تعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

توزيع 2500 قطعة ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أهناسيا

نجحت جمعية الأورمان، بحضور ايمن عطوة، مدير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز اهناسيا محافظة بني سويف، فى تنظيم معرض لتوزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان تمامًا لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى الشيخ سليمان والشيخ حرب وابو ذيد والمتروك بمركز أهناسيا، وذلك تنفيذأ لتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.

وأكد ايمن عطوه، ان تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات هبة مصطفي الجلالي ، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.



عينة من مياه الشرب لتحليلها.. حزمة تكليفات وتوجيهات في اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف بالمواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة لمواطن مقيم بمركز بني سويف من الحالات الأولى بالرعاية،نظرا لظروفه الصحية والمادية،حيث يعاني من فشل كُلوي ولديه 3أبناء في مراحل التعليم المختلفة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على دفعات"6 أشهر متتالية"،والسير في الإجراءات اللازمة لمنحه معاش"كرامة"خاصة وأنه من أصحاب الأمراض المُزمنة، فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لإعداد تقرير طبي شامل لدراسة مدى إمكانية عرضه على أحد الاستشارين ،خاصة بعد وقف جلسات الغسيل الًكلوى واستبدالها بعلاج وحقن بسبب وجود فتق بالجانب الأيمن

ووجه المحافظ بصرف مساعدة لسيدة"أرملة مقيمة بمركز الفشن" تعول 3 أبناء أحدهم من ذوي الهمم ، بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة مالية على مدار 6 أشهر منتظمة ، وذلك نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية ، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية ومادية موسمية.