مدبولي: مصر تضع جميع إمكانياتها وخبراتها خلال رئاستها لمنظمة الإنتوساي
عايز أحفظ القرآن ومش مطرود من بلدي.. محمد سامي يطلق تصريحاته النارية
رئيس الوزراء: الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية
مرضى لم يتلقوا العلاج.. استشهاد 983 فلسطينيا في غزة
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث مروع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
أحمد موسى: المتحف الكبير سيجذب ملايين السياح ويزيد موارد مصر الدولارية
الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام بالحملة القومية
محمد الفيصل: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لـ الإنتوساي خلال السنوات الماضية
احذر.. قطع الأشجار يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
"إنتِ الأساس".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية لدعم صحة المرأة بمحافظة جنوب سيناء
مصر تتسلم رئاسة منظمة الإنتوساي
محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 655 حالة تعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي  باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى أمس الثلاثاء 28 من نفس الشهر"وصل إلى 655حالة (224حالة أملاك دولة+ 431زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس  إلى 26 سبتمبر،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر الجاري وتقرر مدها فترتها حتى نهاية الشهر المُقبل

بني سويف ازالت بني سويف القشن

