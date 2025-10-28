قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

طلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة ميدانية لمستشفى الصحة النفسية

مستشفي بني سويف النفسية
مستشفي بني سويف النفسية

نظمت جامعة بني سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلاب المستوى الثالث ببرنامج علم النفس الإكلينيكي لمستشفى الصحة النفسية ببني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية ، والدكتور دياب بدوي، مدير البرنامج، والمعيد عبيد عطية بالقسم.

أكد الدكتور طارق علي، حرص الجامعة على تعزيز الجانب العملي والميداني للطلاب، مشدداً على أهمية ربط المناهج الدراسية الأكاديمية بالواقع العملي. وأوضح أن هذا التوجه يسهم بشكل واضح في تدريب الطلاب عملياً لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال تنمية المهارات واكتساب الخبرات الميدانية المباشرة، مما يضمن عدم وجود فجوة بين الجانبين النظري والتطبيقي.

كما شدد رئيس الجامعة "علي" على ضرورة استمرار وتكثيف التطبيقات العملية والزيارات العلمية الموجهة؛ لتمكين طلاب القسم من إتقان تطبيقات المنهج العلمي في الحقل النفسي الاجتماعي وفهم السلوك الإنساني. وأعرب عن تطلعه لتعظيم استفادة الطلاب من كافة السبل والخبرات المتاحة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا توفيق أن الزيارة العلمية، شملت التعرف على أقسام المستشفى المختلفة وتفاصيل مهام الأخصائيين النفسيين. وبينت أن الطلاب اطلعوا على آليات التقييم النفسي باستخدام الاختبارات المتخصصة، وكيفية إعداد دراسة الحالات وتنفيذ الجلسات العلاجية.

وأعرب الطلاب المشاركون عن استفادتهم "الجمّة وغير المسبوقة" من هذه التجربة الميدانية. وأشاروا إلى أنهم استوعبوا أنواعاً محددة من الاضطرابات النفسية بشكل مباشر، وركزت الزيارة على الأدوار المتكاملة لكل من الأخصائي النفسي والمعالج النفسي في فريق العمل، جنباً إلى جنب مع الطبيب والممرض النفسي، مما رسخ فهمهم للدور الحيوي الذي يلعبه الأخصائي في مسار الرعاية الصحية بدءاً من التقييم الشامل وصولاً إلى العلاج النفسي.

