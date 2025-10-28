قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم الطلاب، والدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، حيث بدأت الفعاليات بمسيرة رياضية طلابية جابت حرم الجامعة للتوعية بأهمية الرياضية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني واللياقة البدنية بين الطلاب، وتشمل الفاعليات التي ستُنظمها الجامعة دعمًا للمبادرة، إطلاق دوري رياضي متكامل ومسابقات متنوعة في مختلف الألعاب والرياضات، ومن المقرر أن يشارك في هذه المسابقات طلاب من جميع كليات الجامعة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنمية المواهب الطلابية.
وأشار الدكتور حمادة محمد إلى أن دعم الجامعة لمبادرة "100 يوم رياضة" يأتي في إطار دورها المجتمعي والتعليمي الشامل، الذي لا يقتصر على التفوق الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطالب المتكاملة صحياً وبدنياً ونشر ثقافة اللياقة البدنية التي تنعكس إيجابياً على التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلاب.

وأشار الكابتن محمد فاروق إلى أن إدارة رعاية الشباب لديها خطة تهدف إلى أن تصبح الرياضية جزءاً أساسياً من الحياة الجامعية، من خلال تنظيم الدوريات والمسابقات بمشاركة طلاب جميع الكليات، بهدف اكتشاف المواهب، وتعزيز روح المنافسة .
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم الأول للمبادرة شهدت نهائي مباراة دوري المصالح الحكومية بين فريق الجامعة ومديرية الصحة والي انتهت بفوز فريق الجامعة على الصحة بضربات الترجيح .

