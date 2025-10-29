محافظ بني سويف يناقش الحلول المقترحة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه ببركة عزبة نور الدين

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً، ، لمتابعة الموقف الميداني والإجراءات الفنية المنفذة حيال مشكلة ارتفاع منسوب المياه ببركة عزبة نور الدين التابعة لقرية الشنطور بمركز سمسطا، بسبب تصريف كميات من مياه الري الزائدة من الأراضي الزراعية التابعة لهيئة التعمير بالمنطقة،حيث حضر الاجتماع:اللواء حازم عزت السكرتير العام،ورؤساء مركزي سمسطا واهناسيا ومسؤولو الري والزراعة والطرق والنقل وهيئة التعمير والصرف الزراعي والأملاك وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة





استمع المحافظ لتقرير مفصل حول الإجراءات التي تم اتخاذها، حيث قامت الجهات التنفيذية بأعمال ردم وتدعيم وإغلاق الفتحات الناتجة عن تآكل الجسر الترابي، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوقف تدفق المياه إلى الترعة، كما أوضح مسؤولو هيئة التعمير أن الهيئة بدأت بالفعل في إعداد دراسة هندسية متكاملة لإنشاء شبكة صرف زراعي تخدم المنطقة بالكامل، بما يضمن تجميع مياه الري الزائدة وتصريفها بطريقة آمنة وفق المعايير البيئية والهندسية.

وجّه المحافظ بتشكيل لجنة فنية تتولى حصر شامل للحالات المشابهة الواقعة على امتداد الحد الشرقي للطريق الصحراوي الغربي داخل الحدود الإدارية للمحافظة، على أن يتضمن الحصر البيانات الفنية ومواقع الأراضي وأطوال المصارف المقترحة والحلول العاجلة والآجلة، للتنسيق مع الجهات والهيئات ذات الصلة ومحافظات الجوار لضمان عدم تكرار المشكلة.