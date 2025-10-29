عينة من مياه الشرب لتحليلها.. حزمة تكليفات وتوجيهات في اللقاء الأسبوعي لمحافظ بني سويف بالمواطنين



قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة لمواطن مقيم بمركز بني سويف من الحالات الأولى بالرعاية،نظرا لظروفه الصحية والمادية،حيث يعاني من فشل كُلوي ولديه 3أبناء في مراحل التعليم المختلفة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على دفعات"6 أشهر متتالية"،والسير في الإجراءات اللازمة لمنحه معاش"كرامة"خاصة وأنه من أصحاب الأمراض المُزمنة، فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي لإعداد تقرير طبي شامل لدراسة مدى إمكانية عرضه على أحد الاستشارين ،خاصة بعد وقف جلسات الغسيل الًكلوى واستبدالها بعلاج وحقن بسبب وجود فتق بالجانب الأيمن

ووجه المحافظ بصرف مساعدة لسيدة"أرملة مقيمة بمركز الفشن" تعول 3 أبناء أحدهم من ذوي الهمم ، بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة مالية على مدار 6 أشهر منتظمة ، وذلك نظرا لظروفها الأسرية والاجتماعية ، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير ما أمكن من مساعدات عينية ومادية موسمية

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد"اليوم الأربعاء"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يحرص المحافظ عليها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استمع المحافظ للحلول والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء حيال شكوى أحد أهالي قرية بهبشين ،يتضرر فيها من أحد أعمدة الكهرباء الملاصقة لمنزله مما يشكل خطورة على سلامة أفراد أسرته ،حيث أوضح مسؤولو الشركة والوحدة المحلية بانه قد تم حل المشكلة والاستجابة للمواطن بتركيب كنسولة لإبعاد أسلاك العامود عن المنزل بطريقة فنية وآمنة

وكلف المحافظ مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشكوى التي تقدم بها أهالي منطقة مركز الشرطة وشارع جمال عبد الناصر بمركز اهناسيا ، من ضعف وقلة مياه الشرب وعدم انتظام الخدمة على فترات كثيرة ، حيث أوضحت رئيس الشركة أنه تم تنفيذ بعض الحلول العاجلة والمؤقتة من خلال تدعيم التغذية من أقرب نقطة،بجانب متابعة الموقف بعد التشغيل التجريبي لمحطة أشمنت بناصر ، مؤكدة أن الحل النهائي للمشكلة سيكون مع بداية العام الجديد عقب الانتهاء من أعمال توسعات محطة معصرة نعسان الجديدة

كما أصدر المحافظ تكليفاته لمسؤولى شركة المياه بأخذ عينة من مياه الشرب بقرية صفط راشين لتحليلها ، وإجراء كشف عن مواسير المياه للتأكد من عدم جود كسور أو تسريبات ،وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد أهالي القرية بمركز ببا من عدم جودة مياه الشرب ، فضلا عن مراجعة شاملة لكافة أغطية ومطابق غرف الصرف الصحي والتاكد من عدم وجود بالوعات بدون أغطية

وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية الدوالطة مركز بني سويف من تجمع لمياه بإحدى قطع الأراضي الفضاء بمنطقة الجنينة، كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية وشركة المياه، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها ، حيث تم التوجيه لشركة المياه بالكشف عن المواسير وخطوط المياه ومراجعة التوصيلات، بجانب قيام الوحدة المحلية بمتابعة تطهير الخزانات التقليدية" الطرنشات" بصفة دورية ومستمرة واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين ،وقد أوضح رئيس القرية أن المشكلة موسمية تحدث تزامنا مع فصل الشتاء

كما وجه المحافظ وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بالمتابعة مع شركة المياه حيال مشكلة مواطنة مقيمة بإحدى شقق الأوقاف،ومطالبة بسداد فواتير وغرامات متراكمة لشركة المياه عن الاستهلاك،واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تقنين وضعها بالتنسيق مع هيئة الأوقاف ودراسة مدى إمكانية تقسيط المبالغ المُستحقة عليها لصالح الشركة