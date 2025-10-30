وكيل تعليم بني سويف تؤكد على أهمية تفعيل حصة الريادة وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب

ترأست أمل الهواري وكيل الوزارة اجتماع مجلس الرواد الذي عقد بمكتبة المديرية بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية حجاج عطيه موجه أول المديرية ونوال قرني موجه عام إتحاد الطلاب وذلك لمناقشة خطة الاتحادات الطلابية على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وفي مستهل كلمتها رحبت وكيل الوزارة بالحضور مؤكدة على ضرورة تفعيل دور مجلس الرواد الذي يسهم في دعم القيادات الطلابية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب عن طريق البرامج والمشروعات التي تتم خلال الأنشطة التربوية والاجتماعية.



وطالبة بتفعيل حصة الريادة بالمدارس لما لها من أثر إيجابي في تغيير سلوكيات الطلاب وغرس القيم والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب، مشيرة إلى أهمية الممارسة الديمقراطية للطلاب من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية التي تعمل على تعميق فكرة الديمقراطية في نفوس الطلاب والتأكيد عليها من خلال الممارسات الفعلية.