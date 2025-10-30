قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعة 12 منتصف الليل تعود 11 مساء.. جهز ساعتك لـ التوقيت الشتوي اليوم
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا،لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء وإدارة عملية انتخابات مجلس النواب 2025 ،حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار يومي (الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل،وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج يومي ( الجمعة والسبت  7و8نوفمبر2025)،وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي من ضمنها بني سويف

جاء ذلك في حضور :السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواءحازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،العقيدمحمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة،الأستاذأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،الدكتور أشرف حماد مدير إدارة  المتابعة"مقرر غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات النواب بديوان عام المحافظة،ومسؤولو إدارة الاتصال السياسي، وأعضاء الجهاز التنفيذي ومديرو عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

ناقش المحافظ بعض التفاصيل والبيانات الخاصة بأعداد الناخبين على مستوى المحافظة وعدد المقار الانتخابية واللجان داخل تلك المقار واللجان العامة،وتشمل مدارس ومراكز شباب وجمعيات زراعية ووحدات تضامن وبيطري ومعاهد أزهرية،حيث يبلغ إجمالي الناخبين 2مليون و96 ألف و676 ناخباً وناخبة، موزعين على 448 مقراً انتخابياً تستوعب 479 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع (104مقرا انتخابيا بمركز ومدينة بني سويف "شرقا وغربا"، بواقع 51 لجنة فرعية داخل 51مقر انتخابي بدائرة قسم شرطة بني سويف، و2لجنة فرعية داخل مقر انتخابي واحد بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة،و56 لجنة فرعية داخل 52 مقر انتخابي بدائرة مركز شرطة بني سويف،و45 لجنة فرعية داخل 29مقر انتخابي بمركز ناصر ،و61 لجنة فرعية داخل 61 مقرا انتخابي بمركز سمسطا،و54 لجنة فرعية داخل 52 مقرا انتخابياً بمركز اهناسيا ، و 67 لجنة فرعية داخل 65 مقرا نتخابياً بمركز ببا، و67 لجنة فرعية داخل 64 مقراً انتخابياً الواسطى ، و76 لجنة فرعية داخل 73مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن

وتم تخصيص 4 لجان عامة،تضم اللجنة الأولى :قسم شرطة بني سويف وقسم شرطة بني سويف الجديدة ومركز شرطة بني سويف ومقرها  مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة ، بينما تضمن اللجنة العامة الثانية مركزي ناصر والواسطى ومقرها مدرسة الشهيد أحمد كامل بيومي بمركز ناصر ، واللجنة العامة الثالثة بمركز اهناسيا ومقرها مركز شباب مدينة اهناسيا ، واللجنة العامة الرابعة تضم مراكز ببا والفشن وسمسطا ومقرها مركز شباب مدينة ببا

فيما يبلغ عدد الناخبين المُقيدين بدائرة قسم شرطة بني سويف 198276 ناخباً،وفي قسم شرطة بني سويف الجديدة 17286 ناخباً، و275228 ناخباً  بدائرة مركز شرطة بني سويف، و250467 ناخباً بمركز ناصر ، و184655ناخباً بمركز سمسطا ، و258356 ناخباً بمركز اهناسيا ، و291158 ناخباً بمركز ببا ، و328064 ناخباً بمركز الواسطى ، و293186 ناخباً بمركز الفشن

وتم استعراض موقف وجاهزية المقار الانتخابية ولجان التصويت، والاطمئنان على توافر التجهيزات بها وأعمال المرافق من كهرباء ومياه وصرف و التيسيرات اللازمة والمطلوبة من أماكن الانتظار،وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، وتوفير كراس متحركة باللجان للتيسير على ذوي الهمم و المُسنين والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات مؤكداً اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب الإداري والتنظيمي لتسهيل أعمال الاقتراع والتصويت دون أي توجيه لإدارة الناخبين

كما ناقش المحافظ آليات تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية والتواصل مع مركز السيطرة الموحدة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،للتعامل الفوري مع أية مشكلات أو شكاوى أو معوقات قد تطرأ على سير العملية الانتخابية، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مراجعة كافة الترتيبات على مستوى المحافظة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدي أعضاء الجهاز التنفيذي في إدارة استحقاقات دستورية سابقة  وآخرها انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التي جرت في أغسطس الماضي

