محافظات

بني سويف تستضيف فوجاً من السُياح الإنجليز والآيسلنديين بجولة على الكورنيش

تواصل محافظة بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول قارات العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ "د. محمد هاني غنيم"،حيث وصل " أمس" فوج سياحي  متعدد الجنسيات من آيسلندا  و انجلترا ،وكان في استقبالهم فريق من لجنة إدارة الكورنيش وإدارة السياحة لتيسير جولتهم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.

 

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لمدة 5سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

