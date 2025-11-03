قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار بني سويف| الدراسات الإسلامية تنفذ مبادرة صحح مفاهيمك.. والمحافظ يتفقد مصنعا لتعبئة اسطوانات البوتاجاز

وكيل الأوقاف وعميدة دراسات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببني سويف تبحث مع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة  آليات تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"
 

في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، استقبلت  الدكتورة حنان عبد العزيز عميد  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف،  الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" داخل الكلية.

وأكدت الدكتورة حنان عبدالعزيز عميد الكلية خلال اللقاء،حرصها على دعم مبادرة"صحح مفاهيمك " ، لما تمثله من أهمية في تنمية الوعي الديني والفكري لدى الطالبات، مشيدةً بالتعاون المثمر بين الأوقاف والأزهر في خدمة قضايا الوعي وتصحيح المفاهيم.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات التثقيفية بالتعاون بين مديرية الأوقاف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار وكيل الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف إلى أن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، لنشر القيم الإسلامية الصحيحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، وحماية الشباب من الفكر المتشدد والمغلوط من خلال البرامج التوعوية واللقاءات الفكرية.

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة خلال أكتوبر الماضي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل مكوّنًا رئيسيًا في البنية الاقتصادية للمحافظة، ويعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، مصنع غاز النيل لتعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة  بياض العرب الصناعية شرق النيل مركز بني سويف، لمتابعة سير منظومة العمل ومناقشة أية معوقات ووضع حلول فورية لها، تزامنا مع اقتراب موسم الشتاء، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على أسطوانات البوتاجاز، وذلك في حضور: المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين والتجارة الداخلية، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، المهندس محمد مصطفى مدير المصنع.

