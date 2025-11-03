قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية

التخطيط والإسكان
التخطيط والإسكان
آية الجارحي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية.

 وناقش الوزيران تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية بأنشطته ومجالاته المختلفة في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية المقدرة بخطة العام المالي الجاري نحو 505 مليارات جنيه، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة في ظل ما تسهم فيه من تطوير للخدمات والبنية التحتية بقرى الريف المصري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية رأس الـمال البشري من خلال النهوض بخدمات التعليم والصحة ودعم برامج الحماية الاجتماعيّة، وتحسين حياة المواطنين، بقرى الريف المصري، مشيرة إلى أن استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة تبلغ نحو 350 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ أكثر من 86% من المشروعات المدرجة بتلك المرحلة.

وفي ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى سعي الحكومة لتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، من خلال التوسع في مشروعات الشراكة، وذلك في ضوء جهود حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال لجهود تمكين القطاع الخاص، موضحة أن سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الجاري يبلغ 1.16 تريليون جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هى من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن ميزانية العام المالي الحالي فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتشييد والبناء ومن المخطط الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة لها سواء بالمدن الجديدة أو داخل القرى في إطار الخطة الاستثمارية للوزارة.

حياة كريمة الإسكان الريف المصري العمرانية تطورات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد