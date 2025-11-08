زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

نشرت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، صورة أثارت قلق جمهوره ومتابعيه، بعد أن ظهر فيها من داخل المستشفى فاقدًا للوعي تمامًا ومتصلًا بالأجهزة الطبية.

ونشرت شيماء الصورة عبر حسابها على تطبيق تيك توك، وعلّقت عليها بكلمة مؤثرة: «ادعوله».

وكانت ظهرت شيماء سعيد في مقطع سابق، وهي تستغيث لإنقاذ زوجها قائلة: «الحقوني جوزي بيموت»، موضحة أن إسماعيل الليثي تعرض لحادث سير مروع أثناء عودته من أسيوط، ما أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أعربوا عن تضامنهم ودعواتهم له بـ الشفاء العاجل وعودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه.