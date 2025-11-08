أسرة اسماعيل الليثي تكشف أخر تطورات حالته الصحية بعد شائعة وفاته

كشفت أسرة المطرب إسماعيل الليثي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد انتشار شائعة حول وفاته خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لحادث أليم دخل على إثره المستشفى فاقدًا للوعي تمامًا ومتصلًا بالأجهزة الطبية.

وطمانت أسرة إسماعيل الليثي، جمهوره، عبر «فيسبوك»، قائلة: «رسالة إلى المتابعين والمحبين، أبوضاضا إسماعيل الليثي، مستجدات هامة جدا من نص ساعة، إسماعيل حاليا وضعه مستقر ولله الحمد، نسبة الأكسجين ارتفعت من 74 إلى 95%، لكن النزيف إلى الآن لم يتوقف نتيجة كسر قاع الجمجمة وكسر الجمجمة من الجهة اليمنى، وتسرب النزيف من الجزء الأيمن إلى العين».

كان نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، أكد أنه على تواصل دائم للاطمئنان على الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع، موضحًا أن حالته الصحية غير مستقرة حاليًا، وتم حجزه داخل غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات الواقعة بمحافظة المنيا، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أنه يتابع حالته لحظة بلحظة.