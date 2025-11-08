قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أسرة اسماعيل الليثي تكشف أخر تطورات حالته الصحية بعد شائعة وفاته

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
يمنى عبد الظاهر

كشفت أسرة المطرب إسماعيل الليثي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد انتشار شائعة حول وفاته خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لحادث أليم دخل على إثره المستشفى فاقدًا للوعي تمامًا ومتصلًا بالأجهزة الطبية.

وطمانت أسرة إسماعيل الليثي، جمهوره، عبر «فيسبوك»، قائلة: «رسالة إلى المتابعين والمحبين، أبوضاضا إسماعيل الليثي، مستجدات هامة جدا من نص ساعة، إسماعيل حاليا وضعه مستقر ولله الحمد، نسبة الأكسجين ارتفعت من 74 إلى 95%، لكن النزيف إلى الآن لم يتوقف نتيجة كسر قاع الجمجمة وكسر الجمجمة من الجهة اليمنى، وتسرب النزيف من الجزء الأيمن إلى العين».

كان نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، أكد أنه على تواصل دائم للاطمئنان على الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث سير مروع، موضحًا أن حالته الصحية غير مستقرة حاليًا، وتم حجزه داخل غرفة العناية الفائقة في أحد المستشفيات الواقعة بمحافظة المنيا، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أنه يتابع حالته لحظة بلحظة.

أسرة إسماعيل الليثي أسرة المطرب اسماعيل الليثي نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل للمطرب إسماعيل الليثي

