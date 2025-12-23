لطفى عاشور: ما حدث مع لجنة تحكيم قرطاج غريب وغير مبرر

أبدى المخرج التونسي لطفي عاشور استياءه من تجاهل لجنة تحكيم المسابقة الدولية خلال حفل ختام الدورة 36 من أيام قرطاج السينمائية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السينمائية.

وقال عاشور، في تصريحات لإحدى الإذاعات التونسية، إن لجنة التحكيم فوجئت بقرار وصفه بـ"الغريب وغير المبرر"، يقضي بعدم حضورها تسليم جوائز المسابقة الدولية، على عكس ما هو متبع في المهرجانات السينمائية الكبرى.



وأضاف أن اللجنة حاولت إيجاد حل مع إدارة المهرجان، إلا أن الإصرار على تجاهل دورها وإسكات صوتها دفع الأعضاء إلى اتخاذ قرار بعدم حضور حفل الختام.



نجوى نجار: إسكات لجنة تحكيم قرطاج يمس نزاهة المهرجان

من جانبها، أوضحت المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، رئيسة لجنة التحكيم الدولية، أن إدارة المهرجان، برئاسة السيد محمد طارق بن شعبان، نجحت في تقديم اختيار مدروس يضم 14 فيلمًا من إفريقيا والعالم العربي، في وقت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، في ظل الإبادة الجماعية في فلسطين ومعاناة شعوب المنطقة، مؤكدة أن هذه الظروف أعادت التذكير بالدور الرمزي والثقافي العميق لمهرجان قرطاج.



وأضافت نجار، في بيان رسمي، أن لجنة التحكيم شاهدت الأفلام المشاركة على مدار خمسة أيام بكل جدية ومسؤولية، وخاضت نقاشات معمقة استمرت المداولات النهائية فيها نحو ست ساعات متواصلة، مؤكدة أن أعضاء اللجنة قدموا وقتهم وجهدهم بشكل تطوعي، لضمان حكم عادل ونزيه، خاصة في ظل الشائعات التي رافقت الدورة.



وفي محاولة لتفادي الأزمة، اقترحت لجنة التحكيم حلًا وسطًا يقضي بقراءة دوافع الجوائز من قبل اللجنة، على أن يتولى الضيوف تقديم الجوائز، وتمت دعوة اللجنة إلى بروفة في دار الأوبرا، حيث أُبلغت بإمكانية تنفيذ هذا المقترح. غير أن اللجنة فوجئت لاحقًا بالتراجع عن الاتفاق والتمسك بالقرار الأول، مع استبعاد قراءة دوافع التحكيم.

وأكدت نجار أن أعضاء اللجنة انتظروا حتى اللحظات الأخيرة في بهو الفندق على أمل فتح باب للحوار، إلا أن ذلك لم يحدث، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار جماعي بعدم حضور حفل الختام.

وشددت رئيسة لجنة التحكيم على أن القرار لم يكن اندفاعيًا، بل نابعًا من موقف مبدئي وأخلاقي، مؤكدة أن لجان التحكيم تمثل جوهر نزاهة أي مهرجان سينمائي، وأن تهميش دورها يمس ثقة السينمائيين والقيم التي لطالما جسدها مهرجان قرطاج كمنصة للحرية والاستقلالية الفنية.

واختتمت نجوى نجار تصريحها بالتأكيد على أن احترام لجان التحكيم شرط أساسي للحفاظ على مصداقية المهرجانات السينمائية ومكانتها الثقافية، خاصة المهرجانات العريقة مثل مهرجان قرطاج السينمائي.