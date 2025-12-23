الفنان أحمد رفعت: أنا مش بشرب والوسط الفني كله شلليلة ومحسوبية

قال الفنان أحمد رفعت إن الوسط الفني لم يعد كما كان سابقًا، مثل أجيال العظماء، مؤكدًا: «إحنا دلوقتي ما بقاش عندنا أحمد زكي ولا نور الشريف ولا محمود ياسين، إيه اللي يخلي ممثل يعمل 5 أو 6 مسلسلات، وفي ممثلين تانيين قاعدين في البيت».

وتابع الفنان أحمد رفعت حديثه خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلًا: «الوسط الفني مبقاش فيه حد بقيمة أو ثقافة محمود عبد العزيز ولا فاروق الفيشاوي ولا أحمد زكي ولا محمود ياسين ولا نور الشريف، إيه الفظيع اللي بيقدمه الممثل اللي بيطلع من بطولة المسلسل ده ويدخل بطولة المسلسل اللي بعدها وهكذا؟ أنا بشفق على الناس دي، والناس بتتفرج عليهم وبقت تايهة من الدور ده للدور ده، فين العظمة في كده؟ أنا في ناس كنت بشتغل معاهم، كنت بشفق عليهم من اللي بشوفه».



وأشار الفنان أحمد رفعت إلى أن الوسط الفني به علاقات ومجاملات كثيرة، وأصبح قائمًا على الشِلَلية والمحسوبية فقط، مردفًا أنه لا يشرب الكحول، معقبًا بالقول: «أنا ما بشربش وماليش في قعدات الهوى، وهل مطلوب مني إني أقتحم القعدات دي علشان أبقى في الشِلَل اللي بتاخد بعضها في المسلسلات؟».