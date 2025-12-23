قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
فن وثقافة

الفنان أحمد رفعت: أنا مش بشرب والوسط الفني كله شلليلة ومحسوبية

الفنان أحمد رفعت
الفنان أحمد رفعت
محمد نبيل

قال الفنان أحمد رفعت إن الوسط الفني لم يعد كما كان سابقًا، مثل أجيال العظماء، مؤكدًا: «إحنا دلوقتي ما بقاش عندنا أحمد زكي ولا نور الشريف ولا محمود ياسين، إيه اللي يخلي ممثل يعمل 5 أو 6 مسلسلات، وفي ممثلين تانيين قاعدين في البيت».

وتابع الفنان أحمد رفعت حديثه خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلًا: «الوسط الفني مبقاش فيه حد بقيمة أو ثقافة محمود عبد العزيز ولا فاروق الفيشاوي ولا أحمد زكي ولا محمود ياسين ولا نور الشريف، إيه الفظيع اللي بيقدمه الممثل اللي بيطلع من بطولة المسلسل ده ويدخل بطولة المسلسل اللي بعدها وهكذا؟ أنا بشفق على الناس دي، والناس بتتفرج عليهم وبقت تايهة من الدور ده للدور ده، فين العظمة في كده؟ أنا في ناس كنت بشتغل معاهم، كنت بشفق عليهم من اللي بشوفه».


وأشار الفنان أحمد رفعت إلى أن الوسط الفني به علاقات ومجاملات كثيرة، وأصبح قائمًا على الشِلَلية والمحسوبية فقط، مردفًا أنه لا يشرب الكحول، معقبًا بالقول: «أنا ما بشربش وماليش في قعدات الهوى، وهل مطلوب مني إني أقتحم القعدات دي علشان أبقى في الشِلَل اللي بتاخد بعضها في المسلسلات؟».

الفنان أحمد رفعت قناة صدى البلد نهال طايل

