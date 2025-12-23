تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا ما سماه “النهج الهستيري” لإسرائيل تجاه قوة تركيا ونفوذها في المنطقة بأنه “مثير للسخرية”.

وجاءت تصريحات دوران في تدوينة نشرها، الثلاثاء، ردًا على تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال القمة الثلاثية التي عقدت في القدس، بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وقال دوران إن إسرائيل، التي وصفها بأنها “قوة تزعزع استقرار المنطقة”، تُظهر قلقًا مبالغًا فيه إزاء الدور التركي المتنامي، مضيفًا أن تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، “أصبحت ضامنة للسلام والاستقرار”.

وفي هجوم مباشر على حكومة نتنياهو، اعتبر دوران أن السياسات الإسرائيلية “جلبت الدماء والدموع إلى المنطقة”، متهمًا تل أبيب بمواصلة كونها قوة احتلال في كل من فلسطين وسورية، ومحاولة التغطية على ما وصفه بـ“أطماعها التوسعية” بذريعة الأمن القومي.

كما رأى أن اتهام مسؤولين إسرائيليين لدول أخرى بالسعي وراء “أطماع إمبريالية” يعد “تناقضًا صارخًا”، في ظل ما وصفه بـ“ارتكاب واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية فظاعة في التاريخ”.

وأشار المسؤول التركي إلى أن إسرائيل شنت هجمات على سبع دول في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن حكومة نتنياهو كانت “كارثة ليس فقط على المنطقة، بل على الشعب الإسرائيلي نفسه”.

وختم دوران تصريحاته بالتأكيد على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب “كل من ينشد السلام والاستقرار”، مشددًا على أن الهجوم على تركيا يهدف، بحسب تعبيره، إلى تشتيت الانتباه عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني.