ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
أخبار العالم

تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري

القسم الخارجي

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا ما سماه “النهج الهستيري” لإسرائيل تجاه قوة تركيا ونفوذها في المنطقة بأنه “مثير للسخرية”.

وجاءت تصريحات دوران في تدوينة نشرها، الثلاثاء، ردًا على تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال القمة الثلاثية التي عقدت في القدس، بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وقال دوران إن إسرائيل، التي وصفها بأنها “قوة تزعزع استقرار المنطقة”، تُظهر قلقًا مبالغًا فيه إزاء الدور التركي المتنامي، مضيفًا أن تركيا، تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، “أصبحت ضامنة للسلام والاستقرار”.

وفي هجوم مباشر على حكومة نتنياهو، اعتبر دوران أن السياسات الإسرائيلية “جلبت الدماء والدموع إلى المنطقة”، متهمًا تل أبيب بمواصلة كونها قوة احتلال في كل من فلسطين وسورية، ومحاولة التغطية على ما وصفه بـ“أطماعها التوسعية” بذريعة الأمن القومي.

كما رأى أن اتهام مسؤولين إسرائيليين لدول أخرى بالسعي وراء “أطماع إمبريالية” يعد “تناقضًا صارخًا”، في ظل ما وصفه بـ“ارتكاب واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية فظاعة في التاريخ”.

وأشار المسؤول التركي إلى أن إسرائيل شنت هجمات على سبع دول في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن حكومة نتنياهو كانت “كارثة ليس فقط على المنطقة، بل على الشعب الإسرائيلي نفسه”.

وختم دوران تصريحاته بالتأكيد على أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب “كل من ينشد السلام والاستقرار”، مشددًا على أن الهجوم على تركيا يهدف، بحسب تعبيره، إلى تشتيت الانتباه عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

سفير فلسطين بمصر: عندما تكون دولتنا كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد

سرايا القدس تعلن تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قناة عبرية: تركيا تعول على ضغط أمريكي لإدخال قواتها إلى غزة

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

