اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
أخبار البلد

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

عقدت الهيئة القومية للأنفاق، برئاسة المهندس طارق جويلي، اجتماعا بمسؤولي تشغيل مونوريل شرق النيل، تمهيدا لـ التشغيل التجريبي للمشروع خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل ببعض مناطق شرق القاهرة، والتشغيل التجريبى للقطار الكهربائى السريع الأحد المقبل. 

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الوزير خلال الدورة الثانية من منتدى القاهرة، الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بحضور مسئولين وخبراء محليين ودوليين من 27 دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن مونوريل شرق القاهرة سيسهم فى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا (القاهرة الجديدة ــ العاصمة الإدارية)، وكذلك يسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) بمحطة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، بينما يبلغ الطول الإجمالى لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بـ35 محطة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: لم يتم حتى الآن الاستقرار على أسعار التذاكر الخاصة بالمونوريل، لكنها لن تكون موحدة لجميع محطات المسار، وسيتم تحديدها وفق عدة فئات حسب مسافة الركوب.

يتحدد سعر تذكرة المونوريل، وفقا لعدد محطات الركوب، وذلك بعد التشغيل الفعلي لوسيلة المواصلات الجديدة والمميزة، وأكدت وزارة النقل انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي للمونوريل بدون ركاب والتي استغرقت عاما كاملا منذ نوفمبر الماضي، وبدء إتاحة للمونوريل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وستكون تذكرة المونوريل ستكون قريبة من أسعار وسائل النقل الأخرى الواقعة على نفس المسار لتكون في متناول المواطنين، وذلك بعد دراسة المناطق التي يمر بها المشروع وتكاليف التشغيل وجودة الخدمة.

أهم المعلومات عن المشروع:

ينقل 500 راكب فى الرحلة

يتحرك بدون سائق ويتوقف ويعمل بأعلى نظام تكنولوجى

يتقاطع مع مترو الأنفاق بمحطة الاستاد

يتكون القطار من 8 عربات

سرعة القطار 90 كيلو فى الساعة

معدل التقاطر بين كل رحلة والاخرى 3 دقائق

يتقاطع مع القطار الكهربائى بمحطة العاصمة

ويعد التشغيل بداية مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي في النقل، ويُدار القطار آليًا بالكامل دون تدخل بشري، وتتم مراقبته عبر غرفة تحكم مركزية بالعاصمة الإدارية، ما يضمن دقة التشغيل وسلامة الركاب.

ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من قلب العاصمة الجديدة حتى محطة الاستاد بمدينة نصر، مرورًا بعدد من المحطات الحيوية التي تخدم مناطق سكنية وإدارية مهمة، وتشمل الآتي:

1. محطة العاصمة الإدارية (نقطة البداية)

2. محطة الحي الحكومي

3. محطة حي الوزارات

4. محطة جامعة العاصمة

5. محطة الدائري الأوسط

6. محطة حي السفارات

7. محطة المشير طنطاوي

8. محطة وزارة الدفاع

9. محطة الاستاد (نقطة الربط مع مترو الخط الثالث)

مونوريل مونوريل شرق النيل التشغيل التجريبي كامل الوزير المرحلة الأولى المونوريل مناطق شرق القاهرة

