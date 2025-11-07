قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية والذي أعلنته وزارة النقل يوم الأحد 9 نوفمبر الجاري، في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة النقل الذكي داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد  مونوريل شرق النيل من أبرز وسائل النقل الحديثة التي تُسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري، فضلًا عن دعمه الكامل لخطة الدولة للتحول نحو النقل المستدام والصديق للبيئة.

تشغيل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية 

وبحسب ما كشفت وزارة النقل،  يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية خلال أيام، حيث تمتد هذه المرحلة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية. 

وتشهد هذه المرحلة الآن اختبارات تشغيل بدون جمهور للتأكد من سلامة جميع الأنظمة والقطارات قبل التشغيل الرسمي للجمهور.

ويُعد هذا التشغيل التجريبي خطوة حاسمة ضمن مراحل تنفيذ المشروع، حيث يتم اختبار أنظمة التشغيل الآلي، والاتصالات، والتحكم المركزي، والتأكد من توافقها مع معايير الأمان العالمية.
 

مونوريل العاصمة الإدارية

محطات مونوريل العاصمة الإدارية

يضم مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) 22 محطة رئيسية تبدأ من مدينة نصر وحتى العاصمة الإدارية، وجاءت قائمة المحطات على النحو التالي:

  • محطة استاد القاهرة
  • محطة هشام بركات
  • محطة جامعة الأزهر
  • محطة الحي السابع
  • محطة المشير أحمد إسماعيل
  • محطة جيهان السادات
  • محطة المشير طنطاوي
  • محطة وان ناينتي
  • محطة المستشفى الجوي
  • محطة النرجس
  • محطة المستثمرين
  • محطة اللوتس
  • محطة جولدن سكوير
  • محطة بيت الوطن
  • محطة مسجد الفتاح العليم
  • محطة الحي R2
  • محطة حي المال والأعمال
  • محطة مدينة الفنون والثقافة
  • محطة الحي الحكومي
  • محطة مسجد مصر
  • محطة العدالة (نهاية الخط)

مركز التحكم والسيطرة الرئيسي
 

أسعار تذاكر المونوريل

يتم تحديد أسعار تذاكر المونوريل وفقا لعدة عوامل منها : 

-  أعداد المحطات والمناطق المختلفة، بجانب تكاليف التشغيل والصيانة.

- توفير تخفيضات لبعض فئات المجتمع مثل الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
 

مميزات قطار المونوريل

يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بمجموعة من الخصائص التقنية المتطورة التي تجعله من أحدث أنظمة النقل الجماعي في الشرق الأوسط، حيث:

يسير بدون سائق ويتم التحكم فيه عبر وحدة مركزية للتحكم والسيطرة موجودة بالعاصمة الإدارية.

مزود بـ كاميرات داخلية وخارجية وأنظمة استشعار ذكية لمراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة.

يحتوي على أنظمة للتحدث المباشر مع غرفة التحكم في حالات الطوارئ.

مجهز بـ أنظمة متكاملة لرصد الحرائق والأدخنة في كل عربة.

مزود بخاصية التشغيل التلقائي الكامل لتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق أقصى درجات الأمان.
 

تركيب مونوريل العاصمة الإدارية

طول المشروع وتحالف التنفيذ

يمتد مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومترًا، ويتضمن 22 محطة على طول المسار.

ويُنفذ المشروع من خلال تحالف الشركات العالمية والمحلية المكون من:
ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب، وهو نفس التحالف المسؤول عن تنفيذ مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر).

إجمالي خطوط المونوريل في مصر

يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل شرق وغرب النيل حوالي 100 كيلومتر بإجمالي 35 محطة، ليشكل المشروعان معًا أحد أهم أذرع منظومة النقل الحديثة في مصر.

ويتكون القطار الواحد من 4 عربات فقط في المرحلة الأولى، ومن المخطط أن يتم زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مستقبلًا مع ارتفاع الكثافة السكانية داخل المناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها الخط.

أهداف المشروع

يهدف مشروع مونوريل العاصمة الإدارية إلى:

ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية خلال أقل من 45 دقيقة.

تخفيف الضغط المروري على الطرق والمحاور الحيوية.

تقليل الانبعاثات الكربونية من السيارات الخاصة.

توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

خدمة الموظفين والزوار المتجهين إلى الحي الحكومي وحي المال والأعمال ومنطقة الوزارات.

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

الدكتور شوقي علام

نموذج يحتذى به.. شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

