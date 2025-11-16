نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر

طمأن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين بشأن الوضع الصحي للمواشي المتداولة في الأسواق، مؤكدًا أن الحمى القلاعية تمت السيطرة عليها بالكامل، وأن الحالة البيطرية للمواشي مستقرة وآمنة.



وقال أبو صدام، خلال مداخلته الهاتفية لقناة “صدى البلد”، إن اللحوم المطروحة حاليًا في الأسواق آمنة بنسبة 100% ولا تمثل أي خطورة على المستهلكين.

وأضاف أن الجهود البيطرية خلال الفترة الماضية أسهمت في إحكام السيطرة على الأمراض، فضلًا عن المتابعة المستمرة لضمان وصول لحوم ذات جودة عالية إلى المواطنين.



وأعلن أن أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة المعروض وضخ الدولة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.



