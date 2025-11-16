استقرار في أسعار اللحوم.. والجاموسي يبدأ من 145 جنيهًا للكيلو

أعلن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدعومة بزيادة المعروض وضخ الدولة كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق.



وأوضح أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن سعر الكيلو القائم من اللحم الجاموسي يتراوح بين 145 و155 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من اللحم البقري بين 165 و170 جنيهًا.وأكد على أن هذا الاستقرار يأتي بعد فترة كان يعاني فيها السوق من عجز وصل إلى 40%.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الجزارين يحصلون حاليًا على اللحوم بأسعار مناسبة، الأمر الذي ينعكس على استقرار أسعار البيع للمستهلكين في مختلف المحافظات.



