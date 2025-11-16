قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
توك شو

استقرار أسعار اللحوم والسيطرة على الحمى القلاعية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

شهدت أسواق اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود الدولة لضخ كميات إضافية من اللحوم وتوفيرها بأسعار مناسبة، وتزامن ذلك مع تطمينات للمواطنين بشأن الوضع الصحي والبيطري للمواشي بعد السيطرة على الحمى القلاعية بشكل كامل.

استقرار في أسعار اللحوم القائم
 

اللحوم


 

تشهد أسعار اللحوم القائم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث يتراوح سعر اللحم الجاموسي بين 145 و155 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر اللحم البقري 165 إلى 170 جنيهًا للكيلو. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

تحسن واضح في المعروض بعد عجز سابق
 

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السوق كان يعاني من عجز تخطى 40% سابقًا في اللحوم الحمراء، إلا أن الوضع تحسن بشكل كبير بعد التوسّع في الإنتاج المحلي والاستيراد المنظم، وهو ما ساهم في عودة التوازن للسوق.

سيطرة كاملة على الحمى القلاعية
 

تم التأكيد على السيطرة التامة على الحمى القلاعية، مع استقرار الوضع البيطري للمواشي. وجرى تنفيذ خطط بيطرية متكاملة لضمان سلامة الثروة الحيوانية، مما أعاد الثقة للقطاع وللمستهلكين.

أسعار الجزارين تنخفض وانعكاسها على المستهلك

 

وأوضح  أن الجزارين يحصلون حاليًا على اللحوم بأسعار منخفضة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمواطنين ويسهم في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة.

تطمينات للمواطنين: اللحوم آمنة 100%
 

وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات على أسواق اللحوم

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن اللحوم الحمراء آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك، مع التأكيد على عدم وجود أي خطورة بعد السيطرة الكاملة على الأمراض التي كانت تهدد المواشي.

اللحوم الحمراء اللحوم أسعار اللحوم البيطري الحمى القلاعية

