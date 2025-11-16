الرئيس السيسي: مصر تجني ثمار إنجازات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الإنجازات وإتمام المشروعات بمعدلات أسرع ويشدد على أن مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور والطاقة

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات ويدعو لمواصلة البذل والتضحية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

10 سنوات من الإنجازات

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “10 سنوات من الإنجازات”، تلا ذلك كلمة ألقاها كيث سفندسن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أيه. پي. موللر – ميرسك” والرئيس التنفيذي لمجموعة “أيه. پي. موللر – تيرمينالز”.