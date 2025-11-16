وكيل الأزهر يناقش مع وزير الشؤون الدينية بماليزيا التعاون في التعليم والدعوة

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور داتوك سري الحاج سيد، وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبيْنِ في مجالي التَّعليم والدَّعوة.

وأكَّد وكيل الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأزهر الشريف وماليزيا، مشيرًا إلى أنَّ الطلاب الماليزيين الدارسين في الأزهر يشكِّلون أحد أهم جسور التواصل بين البلدين، وأنَّهم يتميزون بالجدية والانضباط وحرصهم على التزوُّد بالعلم الشرعي من منابعه الأصيلة.

وأوضح الدكتور الضويني أنَّ الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة طلابه الوافدين، ويولي اهتمامًا خاصًّا بتأهيل الأئمة والوعاظ من خلال أكاديميته العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، التي تعتمد برامج حديثة ومتخصصة في التدريب ترتكز على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش، وتعريف المتدربين بأسس المنهج الأزهري الوسطي، فضلًا عن تدريبهم على منهجيَّات بحث الفتوى بما يُسهِمُ في حماية الشباب من الانحراف الفكري والتيارات المتطرفة.

من جانبه، أعرب الوزير الماليزي عن بالغ شكر حكومة بلاده وتقديرها للأزهر الشريف ولشيخه فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، على دعمه المتواصل للطلاب الماليزيين وإسهامه البارز في تطوير منظومة الدعوة والتعليم الإسلامي في ماليزيا والعالم الإسلامي، لافتًا إلى أنَّ الأزهر هو الوجهة الأولى لطلاب بلاده الراغبين في دراسة العلوم العربية والشرعية.

وأشار الدكتور داتوك سري إلى أنَّ عدد الطلاب الماليزيين بالأزهر تجاوز ستة آلاف طالب، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها الشعب الماليزي لرسالة الأزهر ونهجه الوسطي، مشددًا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الأزهر في مجالات التعليم والدعوة وتبادل الخبرات.