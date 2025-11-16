فتاوى وأحكام| كيف تأخذ أجر قيام الليل وأنت في سريرك؟..م ن هو أول من يُكسى من الخلائق يوم القيامة ؟.. الحكمة من عدّة المُطلقة والمُتوفى عنها زوجها

فتاوى وأحكام

كيف تأخذ أجر قيام الليل وأنت في سريرك؟

من هو أول من يُكسى من الخلائق يوم القيامة ؟

الحكمة من عدّة المُطلقة والمُتوفى عنها زوجها

هل يوجد مانع شرعي من أداء صلاة الضحى فى المسجد؟

هل قول الرجل لزوجته طالق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة أم ثلاث؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

كيف تأخذ أجر قيام الليل وأنت فى سريرك ؟..قيام الليل له معنى مختلف عن الذي نفهمه حيث يقتصره البعض منا على الصلاة فقط، ولكن قيام الليل ليس صلاة فقط، فهناك أنواع كثيرة لقيام الليل، وتعد الصلاة جزء منه أو نوع منه.

فالاستغفار والصلاة على النبي والذكر والتسبيح وقراءة كتاب تنتفع به، وأنت نائم تحت البطانية، وكذلك الدعاء لك ولأهلك وزملائك وأحبتك فكل هذه أنواع لقيام الليل ولكننا حصرناها في الصلاة فقط، وهذا معنى محدود.

تخيل أيها المسلم إنك إذا نفذت كل هذه الأمور، وانت تنام تحت البطانية فقد كتبت من الذين قاموا الليل وتحصل على الثواب، وإذا واظبت عليها، ومرضت ولم تستطيع المواظبة عليها خلال المرض فسوف تحصل على الأجر أيضا، حيث يوكل الله الملائكة تكتب لك الأجر، لأن الله رحيم بنا، فالليل جزء من عمرك، فامضي في الطاعة وأنت من الله قريب عسى أن تصيبك نفحة من ربك فترضيك وتذهب ما فيك.

قال الدكتور ايمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشئون الدعوة، إن اول من يُكسى يوم القيامة هو الخليل إبراهيم عليه السلام.

وأشار فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الى أن سيدنا إبراهيم هو أول من يُكسى يوم القيامة والسبب فى ذلك هو انه اول من ارتدى السراويل وهو يصلي فكان يبالغ فى ستر نفسه حتى لا تظهر عورته عند الصلاة لله تعالى فلما ستر عورته فى الدنيا ستر الله عورته فى الأخرة.

وأوضح ان يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة كما ولدتهم امهاتهم وكان نصيب الخليل إبراهيم جزاؤه من جنس عمله، فستر العورات فى الدنيا يعقيه ستر فى الاخرة ولذلك على كل انسان ان يراجع حاله فى الدنيا قبل الاخرة.

طرحت دار الإفتاء المصرية، تساؤلات عدّة من الجمهور حول الأحكام الشرعية المتعلقة بعدّة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وخصوصًا الحكمة وراء اختلاف المدة بينهما.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن عدّة المطلقة من زواج عرفي أو رسمي هي ذاتها؛ فإذا كانت المرأة تحيض فعدّتها ثلاث حيضات، وإذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة لم تحض، فعدتها 3 أشهر قمرية.

الحكمة من فترة العدة..أوضح الشيخ أن الله عز وجل فرض العدّة على النساء، سواء كنّ مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن، لأسباب متعددة.

ومن أبرز هذه الأسباب: امتثال أمر الله، والتأكد من براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، وإتاحة فرصة للزوجين في حالات الطلاق للمراجعة وإعادة الحياة الزوجية.

كما أن العدّة تُبرز أهمية عقد الزواج، بحيث لا يكون الطلاق إجراءً بسيطًا أشبه باللعب.

لماذا زادت عدّة المتوفى عنها زوجها؟..تساءل العديد عن سبب زيادة عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها لتصل إلى أربعة أشهر وعشر ليالٍ، مقارنة بعدّة المطلقة.

وهنا جاءت الإجابة لتوضح أن الفراق في حالة الوفاة أشدّ وأعظم لأنه ليس باختيار أحد الطرفين.

كما أن هذه المدة تضمن التأكد من براءة الرحم من الحمل، خاصة أن الزوج المتوفى لا يمكنه نفي النسب كما يمكن للمطلق أن يفعل ذلك باللّعان.

وأضاف الشيخ أن الحزن والكآبة الناتجين عن وفاة الزوج يحتاجان إلى وقت أطول للتعافي النفسي، خلافًا لحالة الطلاق التي قد تكون أقل وطأة.

وأشار أيضًا إلى أهمية الحفاظ على مشاعر أهل الزوج المتوفى، لأن زواج المرأة سريعًا قد يُثير غضبهم ويُسيء إليها.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: السُّنن والنوافل -ومنها صلاة الضحى- الأصلُ فيها أن تؤدَّى في البيوتِ، ولا مانعَ شرعًا مِن صلاة الضحى في المسجد مع مراعاة الإجراءاتِ التنظيميَّة التي تُحدِّدها الجهات المختصة بالمساجد.

أمَّا أداء صلاة الضحى في المسجد فقد جعله فقهاءُ الشافعية هو السُّنة؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الحَاجِّ المُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» أخرجه أبو داود في "السنن".

قال الإمام الخطَّابي في "معالم السنن" (1/ 161، ط. المطبعة العلميَّة): [تسبيح الضحى يُريد به صلاة الضحى، وكلُّ صلاة يتطوع بها فهي تسبيحٌ وسبحة] اهـ.

فيكون الحديث دالًّا على فضيلة صلاة الضحى في المسجد، فتكون مِن جُملة المستثنياتِ من خبر: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ». يُنظر: "مرقاة المفاتيح" للعلامة المُلا عليٍّ القاري (2/ 612، ط. دار الفكر).

قال العلَّامة ابنُ حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (2/ 107، ط. المكتبة التجارية الكبرى، ومعه "حاشية الشرواني"): [(وأفضله) أي: الانتقال للنفل يعني الذي لا تسن فيه الجماعة ولو لمن بالكعبة والمسجد حولها (إلى بيته)؛ للخبر المتفق عليه: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةُ»، ولأن فيه البعد عن الرياء وعود بركة الصلاة على البيت وأهله، كما في الحديث، ومحله: إن لم يكن معتكفًا، ولم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونًا، وفي غير الضحى، وركعتي الطواف، والإحرام بميقات به مسجد، ونافلة المبكر للجمعة] اهـ.

قال العلامة الشَّرواني محشِّيًا عليه: [(قوله: ومحله) أي: محل كون النفل في البيت أفضل] اهـ.

هذا، وفضيلة المسجد لا تُنافي أفضلية النافلة في البيْت؛ لعدم الرِّياء، كما في "لمعات التنقيح" للعلَّامة الدهلوي (2/ 482، ط. دار النوادر)]، كما أن صلاة الضحى لا تختص بالمسجد كركعتي التحية، ولا يُشْرع لها الجماعة.

وأكدت بناءً على ذلك: فإن السُّنن والنوافل -ومنها صلاة الضحى- الأصلُ فيها أن تؤدَّى في البيوتِ، ولا مانعَ شرعًا مِن صلاة الضحى في المسجد مع مراعاة الإجراءاتِ التنظيميَّة التي تُحدِّدها الجهات المختصة بالمساجد.

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء أن الألفاظ المتعلقة بالطلاق إذا وردت في سياق الحكاية أو التعليم لا يقع بها طلاق، موضحا أن الأمر يستلزم وجود نية صريحة ترتبط بإيقاع الطلاق فعليا.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحته سيدة قالت فيه إن زوجها كان يروي لها قصة عن رجل طلق زوجته، وخلال حديثه ذكر عبارة أنت طالق نقلا عن صديقه، متسائلة إن كان هذا اللفظ يقع عليها. وقد بيّن أن مثل هذا الذكر للفظ لا يُحسب طلقة ولا يترتب عليه حكم شرعي طالما لم يقصد الزوج إنهاء الزواج.

من جانب آخر، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن الطلاق بلفظ صريح مثل أنت طالق يقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط له حضور شهود، لأنه من حقوق الزوج التي تثبت بمجرد القول.

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء، مبينة أنه إذا كان الطلاق واقعا للمرة الأولى أو الثانية ولم يتم اشتراط مال من الزوجة ولم تنقض العدة بعد، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته قولا بأن يقول لها راجعتك أو فعلا بالمعاشرة.

وأضافت أنه في حال انتهاء العدة دون مراجعة تصبح الزوجة بائنا بينونة صغرى إذا كان عدد الطلقات السابقة لا يتجاوز مرتين، ويجوز للزوج إعادتها بعقد جديد مستوفٍ للأركان من ولي وشهود وصيغة، دون الحاجة إلى زواجها من غيره.

وفيما يتعلق بقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أوضح الدكتور إسماعيل شاهين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن العلماء اختلفوا في تقدير عدد الطلقات الناتجة عن هذا اللفظ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الثلاث تقع كاملة إذا نوى الزوج إنشاء الطلاق بكل لفظ، وتصبح الزوجة بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

ورأى فريق آخر من العلماء أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وهذا الاتجاه هو الأقرب وتأخذ به دار الإفتاء المصرية، وإن كان الدكتور شاهين يميل إلى رأي الجمهور.

وأشار إلى أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحسب طلقة واحدة، لكن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بوقوع الثلاث دفعة واحدة بسبب تهاون الناس في التلفظ المتكرر بنية إنشاء الطلاق.