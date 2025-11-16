لخفض أسعار السلع الأساسية.. تموين القاهرة: طرح لحوم مجمدة بـ 245 جنيها للكيلو

كشف محيي إسماعيل، وكيل مديرية تموين القاهرة، تفاصيل طرح الوزارة جديد لخفض أسعار السلع الأساسية، قائلا: “وفقا لتكليفات وزير التموين أن يكون هناك توافر للسلع والتأكيد عليها، وبناءا عليه ضخ سلع اللحوم المجمدة بسعر 245 جنيها للكيلو”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يوجد بالمجمعات الإستهلاكية اللحوم طازجة ب310 جنيها للكيلو، موضحا: إجراءاتنا مستمرة على مدار اليوم والساعة".

وتابع: "جميع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية صالحة للإستخدام الأدمي، ويتم التأكد من هذا بصفة مستمرة".